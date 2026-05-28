Железные. Игроки Арсенала и ПСЖ, сыгравшие 3000+ минут в сезоне 2025/26
В преддверии финала Лиги чемпионов между Арсеналом и ПСЖ, который состоится 30 мая, известный статистический портал Opta опубликовал список игроков обеих команд, сыгравших 3000+ минут в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Подобным игровым временем отличились сразу 9 игроков «канониров» и только 3 – парижан.
Рекордсменом Арсенала по количеству сыгранных минут в сезоне является испанский голкипер Давид Райя, сыгравший 4500 минут.
В составе ПСЖ лидером является Варрен Заир Эмери, в активе которого 4198 минут игрового времени.
Игроки Арсенала и ПСЖ, сыгравшие 3000+ минут в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 4500 – Давид Райя (Арсенал)
- 4336 – Деклан Райс (Арсенал)
- 4268 – Мартин Субименди (Арсенал)
- 4198 – Варрен Заир-Эмери (ПСЖ)
- 4134 – Вильям Салиба (Арсенал)
- 4090 – Габриэл (Арсенал)
- 3950 – Витинья (ПСЖ)
- 3719 – Вильян Пачо (ПСЖ)
- 3425 – Виктор Дьекереш (Арсенал)
- 3309 – Юрриен Тимбер (Арсенал)
- 3172 – Букайо Сака (Арсенал)
- 3087 – Эберечи Эзе (Арсенал)
Across both PSG and Arsenal squads, 12 players have played at least 3,000 minutes of competitive football in 2025-26.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 28, 2026
Nine of them play for Arsenal.
If Jurriën Timber is passed fit, all of those nine could start in Budapest on Saturday. pic.twitter.com/nQI9S0HwIp
