Железные. Игроки Арсенала и ПСЖ, сыгравшие 3000+ минут в сезоне 2025/26

В преддверии финала Лиги чемпионов между Арсеналом и ПСЖ, который состоится 30 мая, известный статистический портал Opta опубликовал список игроков обеих команд, сыгравших 3000+ минут в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Подобным игровым временем отличились сразу 9 игроков «канониров» и только 3 – парижан.

Рекордсменом Арсенала по количеству сыгранных минут в сезоне является испанский голкипер Давид Райя, сыгравший 4500 минут.

В составе ПСЖ лидером является Варрен Заир Эмери, в активе которого 4198 минут игрового времени.

Игроки Арсенала и ПСЖ, сыгравшие 3000+ минут в сезоне 2025/26 во всех турнирах

4500 – Давид Райя (Арсенал)

4336 – Деклан Райс (Арсенал)

4268 – Мартин Субименди (Арсенал)

4198 – Варрен Заир-Эмери (ПСЖ)

4134 – Вильям Салиба (Арсенал)

4090 – Габриэл (Арсенал)

3950 – Витинья (ПСЖ)

3719 – Вильян Пачо (ПСЖ)

3425 – Виктор Дьекереш (Арсенал)

3309 – Юрриен Тимбер (Арсенал)

3172 – Букайо Сака (Арсенал)

3087 – Эберечи Эзе (Арсенал)