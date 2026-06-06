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  4. Мальдера произнес два слова на украинском и сказал об изучении языка
Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2026, 19:59 | Обновлено 06 июня 2026, 20:05
608
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Мальдера произнес два слова на украинском и сказал об изучении языка

Знает слова «борщ» и «дякую»

06 июня 2026, 19:59 | Обновлено 06 июня 2026, 20:05
608
2 Comments
Мальдера произнес два слова на украинском и сказал об изучении языка
УАФ. Андреа Мальдера
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Наставник сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о том, что с июля приступает к изучению украинского языка. А также произнес два традиционных для многих иностранцев слова.

«Я изучаю украинский язык. Хочу сказать, что мой переводчик сейчас с июля будет моим преподавателем украинского. Знаю слова «борщ» (смеется) и «дякую».

«Конечно, я буду внимательно изучать украинский. Я люблю языки, люблю их изучать. И это помогает лучше понимать людей», – сказал Мальдера.

7 июня сборная Украины проведет контрольный матч с Данией.

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сборная Украины по футболу Андреа Мальдера Дания - Украина
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Шось мені здається, шо з іноземними мовами в нього туговато, мабуть і англійською не особо розмовляє. Не думаю, що українську вивчить, окрім декількох заучених фраз та слів. Але то таке. Може і не варто себе мучити. Надіюсь інформацію до футболістів зможе доносити нормально і головне щоб це все конвертувалось в якісну гру і результат. 
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Ещё он знает про Оковиту від латинського aqua vitae 
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