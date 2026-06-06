Мальдера произнес два слова на украинском и сказал об изучении языка

Наставник сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о том, что с июля приступает к изучению украинского языка. А также произнес два традиционных для многих иностранцев слова.

«Я изучаю украинский язык. Хочу сказать, что мой переводчик сейчас с июля будет моим преподавателем украинского. Знаю слова «борщ» (смеется) и «дякую».

«Конечно, я буду внимательно изучать украинский. Я люблю языки, люблю их изучать. И это помогает лучше понимать людей», – сказал Мальдера.

7 июня сборная Украины проведет контрольный матч с Данией.