Мальдера произнес два слова на украинском и сказал об изучении языка
Знает слова «борщ» и «дякую»
Наставник сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о том, что с июля приступает к изучению украинского языка. А также произнес два традиционных для многих иностранцев слова.
«Я изучаю украинский язык. Хочу сказать, что мой переводчик сейчас с июля будет моим преподавателем украинского. Знаю слова «борщ» (смеется) и «дякую».
«Конечно, я буду внимательно изучать украинский. Я люблю языки, люблю их изучать. И это помогает лучше понимать людей», – сказал Мальдера.
7 июня сборная Украины проведет контрольный матч с Данией.
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