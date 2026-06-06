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  4. Мальдера принял решение по Забарному после победы в Лиге чемпионов
Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2026, 18:52 |
649
0

Мальдера принял решение по Забарному после победы в Лиге чемпионов

Илья вместе с Русланом Малиновским выйдут в стартовом составе

06 июня 2026, 18:52 |
649
0
Мальдера принял решение по Забарному после победы в Лиге чемпионов
УАФ. Илья Забарный
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В воскресенье, 7 июня, в 19:30 состоится товарищеский матч между сборными Дании и Украины.

Команды сыграют на стадионе EWII Park в городе Оденсе. Этот поединок станет вторым для нового тренера сборной Украины Андреа Мальдеры во главе национальной команды.

Главный тренер сборной Украины Андре Мальдера объявил имена двух футболистов, которые выйдут в стартовом составе в матче против датчан.

С первых минут выйдут новоиспеченный победитель Лиги чемпионов Илья Забарный и Руслан Малиновский. Оба пропустили первый товарищеский матч с Польшей и недавно присоединились к лагерю «сине-желтых».

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товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Андреа Мальдера Дания - Украина Руслан Малиновский Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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