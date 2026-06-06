Мальдера принял решение по Забарному после победы в Лиге чемпионов

В воскресенье, 7 июня, в 19:30 состоится товарищеский матч между сборными Дании и Украины.

Команды сыграют на стадионе EWII Park в городе Оденсе. Этот поединок станет вторым для нового тренера сборной Украины Андреа Мальдеры во главе национальной команды.

Главный тренер сборной Украины Андре Мальдера объявил имена двух футболистов, которые выйдут в стартовом составе в матче против датчан.

С первых минут выйдут новоиспеченный победитель Лиги чемпионов Илья Забарный и Руслан Малиновский. Оба пропустили первый товарищеский матч с Польшей и недавно присоединились к лагерю «сине-желтых».