Роман ЯРЕМЧУК: «Мне 30 лет, а я с Мальдерой узнаю о футболе такое...»
Форвард крайне доволен работой с новым тренером сборной Украины
Форвард Роман Яремчук заявил, что ему нравится работать с новым тренером сборной Украины Андреа Мальдерой, который дает много новой информации.
«Работа с Мальдерой? Много новой информации, и мы узнаем футбол с новой стороны. Мне уже за 30 лет, а я узнаю футбол в таких деталях, что я себе представить не мог».
«И другие игроки говорят, что им интересно. Но тренеру нужно время, чтобы построить команду. Это не за день происходит. Мы слушаем и выполняем», – сказал Яремчук.
7 июня команда сыграет контрольный матч против Дании.
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