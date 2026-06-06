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  4. Роман ЯРЕМЧУК: «Мне 30 лет, а я с Мальдерой узнаю о футболе такое...»
Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2026, 18:53 | Обновлено 06 июня 2026, 19:06
798
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Роман ЯРЕМЧУК: «Мне 30 лет, а я с Мальдерой узнаю о футболе такое...»

Форвард крайне доволен работой с новым тренером сборной Украины

06 июня 2026, 18:53 | Обновлено 06 июня 2026, 19:06
798
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Роман ЯРЕМЧУК: «Мне 30 лет, а я с Мальдерой узнаю о футболе такое...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук
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Форвард Роман Яремчук заявил, что ему нравится работать с новым тренером сборной Украины Андреа Мальдерой, который дает много новой информации.

«Работа с Мальдерой? Много новой информации, и мы узнаем футбол с новой стороны. Мне уже за 30 лет, а я узнаю футбол в таких деталях, что я себе представить не мог».

«И другие игроки говорят, что им интересно. Но тренеру нужно время, чтобы построить команду. Это не за день происходит. Мы слушаем и выполняем», – сказал Яремчук.

7 июня команда сыграет контрольный матч против Дании.

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Роман Яремчук Андреа Мальдера сборная Украины по футболу Дания - Украина
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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щось я не зрозумів...що Мальдера робив в збірній за часів Шевченка? М'ячі носив і тримав тримав "інформацію" в таємниці? 
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