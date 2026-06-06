Роман ЯРЕМЧУК: «Мне 30 лет, а я с Мальдерой узнаю о футболе такое...»

Форвард Роман Яремчук заявил, что ему нравится работать с новым тренером сборной Украины Андреа Мальдерой, который дает много новой информации.

«Работа с Мальдерой? Много новой информации, и мы узнаем футбол с новой стороны. Мне уже за 30 лет, а я узнаю футбол в таких деталях, что я себе представить не мог».

«И другие игроки говорят, что им интересно. Но тренеру нужно время, чтобы построить команду. Это не за день происходит. Мы слушаем и выполняем», – сказал Яремчук.

7 июня команда сыграет контрольный матч против Дании.