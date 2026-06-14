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  4. Известный клуб пошел за трансфером Ваната. Но позитива – мало
Европейская Суперлига
14 июня 2026, 20:08 |
1483
3

Известный клуб пошел за трансфером Ваната. Но позитива – мало

«Трабзонспор» хочет привлечь Владислава в свою команду

14 июня 2026, 20:08 |
1483
3 Comments
Известный клуб пошел за трансфером Ваната. Но позитива – мало
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Турецкий «Трабзонспор» определился с приоритетной целью по усилению линии атаки в летнее трансферное окно.

По информации турецких источников, первым номером в шорт-листе клуба на позицию центрального нападающего является украинский форвард Владислав Ванат.

Впрочем, в руководстве турецкого клуба осознают, что договориться о трансфере будет чрезвычайно сложно. Именно поэтому потенциальный переход украинца пока оценивается как один из самых сложных вариантов для реализации этим летом.

Несмотря на это, «Трабзонспор» планирует сделать попытку начать переговоры и проверить возможность заключения сделки. Если же получить положительный ответ не удастся, клуб переключится на других кандидатов из своего списка.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Я понял.  У спорт уа все ведущие турецкие клубы известные. Ну хоть не знаменитые, как ранее. Уже прогресс
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Може Трабзонспор десь знайшов таємний заповіт Роксолани?
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