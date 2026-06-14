Известный клуб пошел за трансфером Ваната. Но позитива – мало

Турецкий «Трабзонспор» определился с приоритетной целью по усилению линии атаки в летнее трансферное окно.

По информации турецких источников, первым номером в шорт-листе клуба на позицию центрального нападающего является украинский форвард Владислав Ванат.

Впрочем, в руководстве турецкого клуба осознают, что договориться о трансфере будет чрезвычайно сложно. Именно поэтому потенциальный переход украинца пока оценивается как один из самых сложных вариантов для реализации этим летом.

Несмотря на это, «Трабзонспор» планирует сделать попытку начать переговоры и проверить возможность заключения сделки. Если же получить положительный ответ не удастся, клуб переключится на других кандидатов из своего списка.