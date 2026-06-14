Известный клуб пошел за трансфером Ваната. Но позитива – мало
«Трабзонспор» хочет привлечь Владислава в свою команду
Турецкий «Трабзонспор» определился с приоритетной целью по усилению линии атаки в летнее трансферное окно.
По информации турецких источников, первым номером в шорт-листе клуба на позицию центрального нападающего является украинский форвард Владислав Ванат.
Впрочем, в руководстве турецкого клуба осознают, что договориться о трансфере будет чрезвычайно сложно. Именно поэтому потенциальный переход украинца пока оценивается как один из самых сложных вариантов для реализации этим летом.
Несмотря на это, «Трабзонспор» планирует сделать попытку начать переговоры и проверить возможность заключения сделки. Если же получить положительный ответ не удастся, клуб переключится на других кандидатов из своего списка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ФИФА объяснила произошедшее технической ошибкой
Яцык станет игроком «Металлиста 1925»