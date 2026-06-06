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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 17:40 | Обновлено 06 июня 2026, 17:42
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На Вивчаренко появился еще один претендент. Он стал ключевой целью

Защитник «Динамо» вновь попал на радары «Панатинаикос»

06 июня 2026, 17:40 | Обновлено 06 июня 2026, 17:42
1160
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На Вивчаренко появился еще один претендент. Он стал ключевой целью
ФК Динамо. Константин Вивчаренко
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Украинский защитник «Динамо» Константин Вивчаренко привлекает внимание «Панатинаикоса». Об этом сообщает NovaSports.

По информации источника, греческий клуб вновь нацелился на подписание 23-летнего футболиста, в контракте которого с «Динамо» прописана клаусула суммой в 6 миллионов евро. Украинец стал ключевой целью «Панатинаикоса» на позицию левого защитника.

В текущем сезоне на счету Константина Вивчаренко 29 матчей на клубном уровне без результативных действий. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что на Вивчаеренок нацелился клуб из Ла Лиги.

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Панатинаикос трансферы трансферы УПЛ Константин Вивчаренко чемпионат Греции по футболу Динамо Киев
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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я думал Трабзонспор!
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