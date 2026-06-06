На Вивчаренко появился еще один претендент. Он стал ключевой целью

Украинский защитник «Динамо» Константин Вивчаренко привлекает внимание «Панатинаикоса». Об этом сообщает NovaSports.

По информации источника, греческий клуб вновь нацелился на подписание 23-летнего футболиста, в контракте которого с «Динамо» прописана клаусула суммой в 6 миллионов евро. Украинец стал ключевой целью «Панатинаикоса» на позицию левого защитника.

В текущем сезоне на счету Константина Вивчаренко 29 матчей на клубном уровне без результативных действий. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что на Вивчаеренок нацелился клуб из Ла Лиги.