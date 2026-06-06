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Товарищеские матчи
06 июня 2026, 16:35 |
484
0

Португалия – Чили. Прогноз на товарищеский матч от Александра Шовковского

Амбассадор betking и экс-тренер Динамо высказался о предстоящем поединке

06 июня 2026, 16:35 |
484
0
Португалия – Чили. Прогноз на товарищеский матч от Александра Шовковского
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В субботу футбольных гурманов ждет богатое меню из товарищеских матчей. Но я предлагаю обратить внимание на поединок, который обещает быть особенно острым и насыщенным событиями, – встречу сборных Португалии и Чили (20:45).

Бывший голкипер сборной Украины, экс-игрок и тренер киевского «Динамо», а также амбассадор betking Александр Шовковский поделился своим мнением касательно предстоящего поединка.

Португальцы подходят к игре в отличной форме. Помимо триумфа на чемпионате Европы десятилетней давности, они уже дважды выигрывали Лигу наций УЕФА, а квалификацию ЧМ-2026 прошли практически без сучка и задоринки. Единственная осечка случилась в матче с Ирландией, однако яркий финальный аккорд в виде разгрома Армении со счетом 9:1 окончательно подтвердил статус команды Роберто Мартинеса как одного из фаворитов мирового первенства.

К летним сборам и контрольным матчам «европейские бразильцы» традиционно относятся максимально серьезно. Весной португальцы отправились в Северную Америку, где проверили свои силы на фоне хозяев будущего мундиаля: сыграли вничью с Мексикой (0:0) и уверенно обыграли США (2:0).
Чилийцы, напротив, переживают непростые времена. Отбор на чемпионат мира они провалили, финишировав последними в южноамериканской квалификации с двумя победами в 18 матчах. После этого команду возглавил Николас Кордова, ранее работавший с молодежной сборной. И перемены не заставили себя ждать: четыре победы подряд в товарищеских встречах, десять забитых мячей и лишь одно поражение в меньшинстве против Новой Зеландии. Новый тренер не только улучшает результаты, но и проводит омоложение состава после ухода Алексиса Санчеса и Артуро Видаля.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

Матч Португалия – Чили пройдет в Лиссабоне. Уже через несколько дней «команде избранных» предстоит еще один контрольный поединок с Нигерией, на который подтянутся триумфаторы Лиги чемпионов из «ПСЖ» — Витинья, Жоау Невеш, Нуну Мендеш и Гонсалу Рамуш. Вряд ли по 90 минут в обоих матчах отыграет и легендарный Криштиану Роналду. Все-таки ему уже 41 год, а рисковать здоровьем перед последним чемпионатом мира в карьере никто не станет.

У Чили после ухода звездного поколения игроков сопоставимого масштаба не осталось. При всем уважении к Габриэлю Суасо, Гильермо Марипану и талантливому Дарио Осорио из «Мидтьюлланда», общий уровень исполнительского мастерства заметно уступает португальскому.
Добавим к этому фактор домашнего поля и высокую конкуренцию за место в заявке на ЧМ-2026. Каждый футболист сборной Португалии понимает, что сейчас важно не просто победить, а убедить тренерский штаб в своей необходимости.

В субботу хозяева с первых минут захватят инициативу и большую часть матча проведут у ворот соперника. При такой разнице в классе голевые моменты обязательно будут возникать один за другим. Поэтому отличным вариантом выглядит ставка Ф1(-2) с коэффициентом 1.95.

Прогноз Александра Шовковского
Португалия
6 июня 2026 -
20:45
Чили
Фора Португалии (-2) 1.95 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Шовковский
Александр Шовковский Sport.ua
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