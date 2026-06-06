РОБЕРТСОН: «Играть за Шотландию на ЧМ? Это огромная гордость»

Капитан сборной Шотландии Энди Робертсон признался, что попадание в заявку на чемпионат мира 2026 года стало для него особенным моментом, несмотря на то, что он ожидал вызова в команду.

«Я еще не позволял себе думать о моменте, когда выйду на поле в первом матче. Не люблю забегать вперед. Переживу эти эмоции уже накануне игры и в день матча.

Я был почти уверен, что попаду в состав, но для меня это все равно огромное событие. Это тот момент, когда хочется себя ущипнуть, чтобы убедиться, что все происходит на самом деле. Ты попал в заявку сборной Шотландии на чемпионат мира...

У нас есть небольшая группа друзей в командном чате. Когда объявили состав, я написал им сообщение: «кто бы мог подумать, что мы все вместе поедем на чемпионат мира после того, как в детстве гоняли мяч друг с другом в 11-12 лет?»

Это настоящее чувство достижения, потому что попасть на чемпионат мира очень непросто. Мы это доказали тем, сколько времени понадобилось Шотландии, чтобы вернуться туда после 1998 года.

Быть одним из 26 футболистов, которые будут представлять свою страну на самой большой футбольной сцене мира, – это огромная гордость.

У нас были тяжелые времена и сложные моменты. В футболке сборной Шотландии падения кажутся самыми болезненными, а победы – самыми яркими, потому что ты представляешь целую нацию. Именно поэтому наша команда такая сплоченная – истории почти всех игроков очень похожи», – подытожил Робертсон.