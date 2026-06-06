ОФИЦИАЛЬНО. Рома отпустила игрока в Ла Лигу после сезонной аренды
Буба Сангаре полноценно перебрался в «Эльче»
Представитель Ла Лиги «Эльче» официально объявил о полноценном трансфере 18-летнего защитника Бубы Сангаре, права на которого принадлежали римской «Роме».
Испанский клуб подписал молодого футболиста, заплатив за него «волкам» 4.5 миллиона евро.
По информации пресс-службы «Эльче», Буба договорился с руководством клуба о контракте до лета 2031 года.
В составе «Эльче» в сезоне 2025/26 Сангаре успел провести 12 матчей, однако не отметился ни одним результативным действием.
Напомним, что «Эльче» сыграл вничью с «Жироной» (1:1) и сохранил место в Ла Лиге, избежав вылета в последнем туре.
𝐁𝐮𝐛𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐠𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞. 🤍💚 pic.twitter.com/xkI37iDdSD— Elche Club de Fútbol (@elchecf) June 3, 2026
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