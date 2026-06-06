ОФИЦИАЛЬНО. Рома отпустила игрока в Ла Лигу после сезонной аренды

Представитель Ла Лиги «Эльче» официально объявил о полноценном трансфере 18-летнего защитника Бубы Сангаре, права на которого принадлежали римской «Роме».

Испанский клуб подписал молодого футболиста, заплатив за него «волкам» 4.5 миллиона евро.

По информации пресс-службы «Эльче», Буба договорился с руководством клуба о контракте до лета 2031 года.

В составе «Эльче» в сезоне 2025/26 Сангаре успел провести 12 матчей, однако не отметился ни одним результативным действием.

Напомним, что «Эльче» сыграл вничью с «Жироной» (1:1) и сохранил место в Ла Лиге, избежав вылета в последнем туре.