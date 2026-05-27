ОФИЦИАЛЬНО. Тренер покинул клуб Ла Лиги после того, как спас его от вылета

Главный тренер «Эльче» Эдер Сарабия на пресс-конференции объявил о своем уходе из испанского клуба.

Имея действующий контракт до 2027 года, специалист провел переговоры с руководством и решил покинуть «Эльче».

«Вчера мы сообщили клубу о нашем решении не продолжать сотрудничество. Это были два замечательных года, в течение которых мы достигли исторических результатов», – заявил Эдер.

За два года во главе «Эльче» Сарабия провел 88 матчей (38 побед, 24 ничьи и 26 поражений).

Последние силы у Эдера забрали предыдущие матчи чемпионата Испании: «Эльче» находился в зоне борьбы за выживание во второй части сезона, но сумел сохранить прописку в Ла Лиге благодаря неудачам соперников – 15-е место.