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Чемпионат мира
06 июня 2026, 15:29 | Обновлено 06 июня 2026, 15:30
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Операция перед ЧМ. Европейская сборная осталась без лидера

Кристоф Баумгартнер пропустит мундиаль

06 июня 2026, 15:29 | Обновлено 06 июня 2026, 15:30
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Операция перед ЧМ. Европейская сборная осталась без лидера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Баумгартнер
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристоф Баумгартнер выбыл из заявки сборной Австрии на предстоящий чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля.

Причиной стала травма мышц правого бедра, которую 26-летний футболист получил во время разминки перед товарищеским матчем против Туниса (1:0).

Игрок покинул расположение сборной и успешно перенес операцию, попрощавшись с мечтами об участии в мундиале.

«Для Кристофа и для всей нашей команды это, конечно, очень горькая новость. Он является важным игроком и одной из ключевых фигур нашей сборной. Сейчас мы полностью поддерживаем его на пути к восстановлению», – заявил главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник.

Сборная Австрии пока не планирует искать замену Кристофу в заявке на ЧМ-2026, хотя национальная команда все еще сохраняет возможность внести изменения в состав. Крайний срок для корректировки заявки – день перед стартовым матчем австрийцев на мундиале.

На ЧМ-2026 сборная Австрии будет играть против Алжира, Аргентины и Иордании в группе J.

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Андрей Витренко Источник
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