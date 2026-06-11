Украинский футболист пожаловался на Динамо. Это было просто выживание

Нападающий черкасского ЛНЗ Егор Твердохлеб всомпнил некоторое время в академии киевского «Динамо».

«Это был сложный период. Я не был до конца сформирован психологически и физически. Каждая тренировка — это огромное давление, как выживание. Очень большое давление. Мне не нравилось то, что там происходило», – сказал Твердохлеб.

В минувшем сезоне чемпионата Украины Твердохлеб провел за ЛНЗ 29 матчей, в которых забил десять голов и сделал семь ассистов.

Ранее Твердохлеб прокомментировал потенциальный вызов в сборную Украины.