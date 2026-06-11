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Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 00:32 | Обновлено 11 июня 2026, 00:50
611
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Украинский футболист пожаловался на Динамо. Это было просто выживание

Твердохлеб вспомнил период в киевском клубе

11 июня 2026, 00:32 | Обновлено 11 июня 2026, 00:50
611
2 Comments
Украинский футболист пожаловался на Динамо. Это было просто выживание
ЛНЗ. Егор Твердохлеб
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Нападающий черкасского ЛНЗ Егор Твердохлеб всомпнил некоторое время в академии киевского «Динамо».

«Это был сложный период. Я не был до конца сформирован психологически и физически. Каждая тренировка — это огромное давление, как выживание. Очень большое давление. Мне не нравилось то, что там происходило», – сказал Твердохлеб.

В минувшем сезоне чемпионата Украины Твердохлеб провел за ЛНЗ 29 матчей, в которых забил десять голов и сделал семь ассистов.

Ранее Твердохлеб прокомментировал потенциальный вызов в сборную Украины.

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Егор Твердохлеб Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
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Комментарии 2
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Але за то вони дали йому той досвід що у нього є
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таке воно динамське рабство
Твердохлібу пощастило вчасно вирватись
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