ПСЖ определился с будущим Сафонова после триумфа в Лиге чемпионов

Голкипер французского ПСЖ Матвей Сафонов останется первым номером команды в следующем сезоне. Об этом сообщили авторитетные издания Footmercato и Le Parisien.

Парижский клуб стал обладателем трофея Лиги чемпионов, одолев в серии пенальти лондонский «Арсенал», после чего решил закрыть вопрос с основным вратарем.

«Сафонов всего полгода назад был лишь дублером Люки Шевалье, но воспользовался неудачами француза и собственными сильными выступлениями, чтобы изменить ситуацию.

Россиянин завоевал доверие тренерского штаба Луиса Энрике. ПСЖ убежден в его способностях и оставит Сафонова в качестве основного вратаря в следующем сезоне», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне россиянин провел 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 мячей и 12 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.