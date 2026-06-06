ПСЖ определился с будущим Сафонова после триумфа в Лиге чемпионов
Голкипер, который выиграл конкуренцию у Шевалье, останется первым номером в Париже
Голкипер французского ПСЖ Матвей Сафонов останется первым номером команды в следующем сезоне. Об этом сообщили авторитетные издания Footmercato и Le Parisien.
Парижский клуб стал обладателем трофея Лиги чемпионов, одолев в серии пенальти лондонский «Арсенал», после чего решил закрыть вопрос с основным вратарем.
«Сафонов всего полгода назад был лишь дублером Люки Шевалье, но воспользовался неудачами француза и собственными сильными выступлениями, чтобы изменить ситуацию.
Россиянин завоевал доверие тренерского штаба Луиса Энрике. ПСЖ убежден в его способностях и оставит Сафонова в качестве основного вратаря в следующем сезоне», – сообщил источник.
В нынешнем сезоне россиянин провел 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 мячей и 12 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.
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