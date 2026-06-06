Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ определился с будущим Сафонова после триумфа в Лиге чемпионов
Франция
06 июня 2026, 10:37 | Обновлено 06 июня 2026, 11:02
1068
0

ПСЖ определился с будущим Сафонова после триумфа в Лиге чемпионов

Голкипер, который выиграл конкуренцию у Шевалье, останется первым номером в Париже

06 июня 2026, 10:37 | Обновлено 06 июня 2026, 11:02
1068
0
ПСЖ определился с будущим Сафонова после триумфа в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Голкипер французского ПСЖ Матвей Сафонов останется первым номером команды в следующем сезоне. Об этом сообщили авторитетные издания Footmercato и Le Parisien.

Парижский клуб стал обладателем трофея Лиги чемпионов, одолев в серии пенальти лондонский «Арсенал», после чего решил закрыть вопрос с основным вратарем.

«Сафонов всего полгода назад был лишь дублером Люки Шевалье, но воспользовался неудачами француза и собственными сильными выступлениями, чтобы изменить ситуацию.

Россиянин завоевал доверие тренерского штаба Луиса Энрике. ПСЖ убежден в его способностях и оставит Сафонова в качестве основного вратаря в следующем сезоне», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне россиянин провел 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 мячей и 12 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

По теме:
ПСЖ определился с будущим Забарного и Маркиньоса после триумфа в ЛЧ
ПСЖ нашел конкурента для Сафонова. Парижский клуб работает над трансфером
Новости для Забарного. Защитник решил продлить контракт с ПСЖ
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Лига чемпионов ПСЖ Матвей Сафонов
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Футбол | 06 июня 2026, 08:00 3
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр

Горшков посетил временно оккупированную территорию Луганска

Эксперт объяснил, чем его удивили первые переходные матчи
Футбол | 06 июня 2026, 10:39 0
Эксперт объяснил, чем его удивили первые переходные матчи
Эксперт объяснил, чем его удивили первые переходные матчи

По мнению Олега Федорчука, теперь инициатива у представителей Первой лиги

Знаменитый клуб решил подписать Довбика, которого выгоняет Рома
Футбол | 06.06.2026, 08:25
Знаменитый клуб решил подписать Довбика, которого выгоняет Рома
Знаменитый клуб решил подписать Довбика, которого выгоняет Рома
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Футбол | 06.06.2026, 07:27
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос
Теннис | 05.06.2026, 13:46
Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос
Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
05.06.2026, 09:16 32
Футбол
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
05.06.2026, 07:38 12
Теннис
Жозе Моуриньо выбрал шесть футболистов, которые должны покинуть Реал
Жозе Моуриньо выбрал шесть футболистов, которые должны покинуть Реал
04.06.2026, 11:17 2
Футбол
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
04.06.2026, 17:25 205
Теннис
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
06.06.2026, 05:13 2
Бокс
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
04.06.2026, 20:36 15
Теннис
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
04.06.2026, 09:11 17
Футбол
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
05.06.2026, 08:25 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем