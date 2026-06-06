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06 июня 2026, 03:06 | Обновлено 06 июня 2026, 03:08
147
0

ФОТО. Стало известно, кто богаче: Роналду или Месси

Новый финансовый рейтинг впечатлил многих болельщиков

06 июня 2026, 03:06 | Обновлено 06 июня 2026, 03:08
147
0
ФОТО. Стало известно, кто богаче: Роналду или Месси
The Sun. Криштиану Роналду и Лионель Месси
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Криштиану Роналду и Лионель Месси официально стали миллиардерами накануне чемпионата мира, который может стать последним в карьере обеих легенд.

По данным Forbes, аргентинец заработал более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов за карьеру благодаря контрактам с «Барселоной», ПСЖ и «Интер Майами», а также многочисленным рекламным соглашениям.

Доходы Роналду значительно выросли после перехода в саудовский «Аль-Наср» в 2023 году. Португалец подписал контракт с зарплатой около 178 миллионов фунтов в год без учета бонусов. Общий заработок форварда за карьеру оценивается примерно в 1,26 миллиарда фунтов.

Большую часть доходов оба футболиста получают и за пределами поля. Роналду сотрудничает с Nike, Herbalife и развивает собственный бренд CR7. Благодаря рекламным контрактам и социальным сетям он зарабатывает около 48 миллионов фунтов в год.

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Месси имеет пожизненный контракт с Adidas, а также партнерские соглашения с Pepsi и Hard Rock. Его ежегодный доход от коммерческой деятельности оценивается примерно в 44 миллиона фунтов.

По оценкам издания, состояние Роналду уже достигло около 1,4 миллиарда фунтов, тогда как капитал Месси составляет примерно 1,2 миллиарда.

Оба футболиста готовятся к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Для Роналду это будет очередная попытка выиграть единственный крупный трофей, которого до сих пор не хватает в его коллекции, тогда как Месси постарается защитить титул чемпиона мира, завоеванный в Катаре в 2022 году.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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