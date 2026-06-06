Роналду высмеял слова экс-игрока Барсы о Месси. Его реакция завирусилась
Португалец отреагировал на скандальное признание Кевина-Принса Боатенга
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на громкое заявление бывшего футболиста «Барселоны» Кевина-Принса Боатенга.
В одном из интервью Боатенг признался, что во время перехода в каталонский клуб его попросили публично называть Лионеля Месси лучшим футболистом мира, хотя сам он всегда предпочитал Роналду.
«Когда я играл за «Лас-Пальмас», я говорил, что лучший футболист – Роналду, а любимая команда – «Реал». Когда подписал контракт с «Барселоной», меня попросили сказать, что моя любимая команда – «Барселона», а лучший игрок мира – Месси. На первой же пресс-конференции меня спросили, кто лучший футболист мира. Я ответил: Месси. Я солгал», – рассказал Боатенг.
Видео быстро разлетелось по соцсетям и в итоге дошло до самого Роналду. Португалец оставил под публикацией комментарий из четырех смеющихся смайликов: «😂😂😂😂».
Реакция пятикратного обладателя «Золотого мяча» мгновенно стала вирусной среди болельщиков и вызвала новую волну обсуждений вечного спора между поклонниками Роналду и Месси.
Напомним, Боатенг выступал за «Барселону» во второй половине сезона 2018/19 на правах аренды, проведя за первую команду четыре матча.
🚨 Cristiano Ronaldo's reply to former Barcelona player Kevin-Prince Boateng saying:— Madrid Universal (@MadridUniversal) June 5, 2026
"My favorite team was Real Madrid and the best was Cristiano. When I signed for Barcelona, they told me to say Barcelona was my favorite team and Messi was the best, otherwise I couldn’t play… pic.twitter.com/Itvi1fYhXA
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