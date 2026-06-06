Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду высмеял слова экс-игрока Барсы о Месси. Его реакция завирусилась
Другие новости
06 июня 2026, 01:41 | Обновлено 06 июня 2026, 01:42
211
0

Роналду высмеял слова экс-игрока Барсы о Месси. Его реакция завирусилась

Португалец отреагировал на скандальное признание Кевина-Принса Боатенга

06 июня 2026, 01:41 | Обновлено 06 июня 2026, 01:42
211
0
Роналду высмеял слова экс-игрока Барсы о Месси. Его реакция завирусилась
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на громкое заявление бывшего футболиста «Барселоны» Кевина-Принса Боатенга.

В одном из интервью Боатенг признался, что во время перехода в каталонский клуб его попросили публично называть Лионеля Месси лучшим футболистом мира, хотя сам он всегда предпочитал Роналду.

«Когда я играл за «Лас-Пальмас», я говорил, что лучший футболист – Роналду, а любимая команда – «Реал». Когда подписал контракт с «Барселоной», меня попросили сказать, что моя любимая команда – «Барселона», а лучший игрок мира – Месси. На первой же пресс-конференции меня спросили, кто лучший футболист мира. Я ответил: Месси. Я солгал», – рассказал Боатенг.

Видео быстро разлетелось по соцсетям и в итоге дошло до самого Роналду. Португалец оставил под публикацией комментарий из четырех смеющихся смайликов: «😂😂😂😂».

Реакция пятикратного обладателя «Золотого мяча» мгновенно стала вирусной среди болельщиков и вызвала новую волну обсуждений вечного спора между поклонниками Роналду и Месси.

Напомним, Боатенг выступал за «Барселону» во второй половине сезона 2018/19 на правах аренды, проведя за первую команду четыре матча.

По теме:
ФОТО. Футболист Динамо круто поменял стиль: фаны не ожидали
ФОТО. Девушка игрока сборной Украины покорила сеть откровенными кадрами
ФОТО. Холанд показал себя таким, каким его еще никто не видел
фото Кевин-Принс Боатенг Лионель Месси Криштиану Роналду lifestyle Барселона Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу сборная Аргентины по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Бокс | 05 июня 2026, 06:02 0
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел

Дон Чарльз уверен в победе Александра

Сенсация на ЧЕ по шахматам. 15-летняя украинка завоевала золото
Другие виды | 05 июня 2026, 17:40 16
Сенсация на ЧЕ по шахматам. 15-летняя украинка завоевала золото
Сенсация на ЧЕ по шахматам. 15-летняя украинка завоевала золото

Анастасия Гнатышин – четвертая украинка, поднявшаяся на европейскую вершину

Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Футбол | 05.06.2026, 07:07
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Футбол | 05.06.2026, 06:44
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Новости для Забарного. Защитник решил продлить контракт с ПСЖ
Футбол | 05.06.2026, 23:08
Новости для Забарного. Защитник решил продлить контракт с ПСЖ
Новости для Забарного. Защитник решил продлить контракт с ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
04.06.2026, 22:35 38
Футбол
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
04.06.2026, 09:11 17
Футбол
«Пожалуйста, сделай это наконец». Легенда бокса – об Усике
«Пожалуйста, сделай это наконец». Легенда бокса – об Усике
05.06.2026, 04:44 3
Бокс
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
04.06.2026, 03:14 16
Футбол
Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен
Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен
04.06.2026, 04:44 1
Бокс
Преемник Моуриньо определился с будущим Судакова
Преемник Моуриньо определился с будущим Судакова
04.06.2026, 07:59 8
Футбол
Шахтер решил перехватить у Динамо дорогостоящего футболиста
Шахтер решил перехватить у Динамо дорогостоящего футболиста
04.06.2026, 09:33 11
Футбол
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
05.06.2026, 07:38 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем