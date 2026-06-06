ФОТО. Холанд показал себя таким, каким его еще никто не видел

Сборная Норвегии опубликовала необычную командную фотографию накануне чемпионата мира.

Фотосессия была выполнена в стиле викингов – футболисты позировали у фьорда на фоне традиционных лодок, облачившись в исторические костюмы. Автором снимка стал известный британский фотограф Дэвид Ярроу.

В Норвежской футбольной федерации объяснили, что таким образом хотели подчеркнуть национальное наследие страны и единство команды перед главным турниром года.

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Особое внимание привлекло присутствие лидеров сборной – капитана Мартина Эдегора и нападающего Эрлинга Холанда. При этом Эдегор не смог принять участие в самой фотосессии из-за финала Лиги чемпионов, поэтому его изображение было добавлено на фото с помощью цифрового монтажа.

Для Норвегии предстоящий мундиаль станет историческим. Команда сыграет на чемпионате мира впервые с 1998 года.

Также федерация представила отдельный снимок, на котором вместе с футболистами присутствуют тренеры и члены технического штаба команды.