ФОТО. Холанд показал себя таким, каким его еще никто не видел
Сборная Норвегии выпустила необычные кадры перед стартом чемпионата мира
Сборная Норвегии опубликовала необычную командную фотографию накануне чемпионата мира.
Фотосессия была выполнена в стиле викингов – футболисты позировали у фьорда на фоне традиционных лодок, облачившись в исторические костюмы. Автором снимка стал известный британский фотограф Дэвид Ярроу.
В Норвежской футбольной федерации объяснили, что таким образом хотели подчеркнуть национальное наследие страны и единство команды перед главным турниром года.
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Особое внимание привлекло присутствие лидеров сборной – капитана Мартина Эдегора и нападающего Эрлинга Холанда. При этом Эдегор не смог принять участие в самой фотосессии из-за финала Лиги чемпионов, поэтому его изображение было добавлено на фото с помощью цифрового монтажа.
Для Норвегии предстоящий мундиаль станет историческим. Команда сыграет на чемпионате мира впервые с 1998 года.
Также федерация представила отдельный снимок, на котором вместе с футболистами присутствуют тренеры и члены технического штаба команды.
Norway's Viking inspired team photos look incredible 📸— ESPN FC (@ESPNFC) June 5, 2026
(via @David_Yarrow, @nff_landslag) pic.twitter.com/7daO1fOmdV
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