Французский футбольный эксперт Жером Ротен, оценивая работу спортивного директора «ПСЖ» Луиша Кампуша, вспомнил украинского защитника Илью Забарного:

«Луиш Кампуш очень усердно работает с момента второй победы в ЛЧ. Однако, чтобы привлечь новых игроков, придется отпустить некоторых, и я считаю, что ему придется проявить больше энтузиазма, чем в прошлом сезоне, ведь Шевалье и Забарный – это не те успехи».

Забарный перебрался в «ПСЖ» летом 2025 года из «Борнмута». В прошедшем сезоне на его счету 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 забитым мячом.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» потеряет известного футболиста.