В Серии А назвали даты ключевых дерби сезона
Известно расписание сезона Серии А 2026/27
Расписание сезона Серии А 2026/27 составлено, и теперь футбольные болельщики знают, когда состоятся самые ожидаемые матчи сезона.
Дерби делла Мадоннина – «Милан» против «Интера»
Первое миланское дерби сезона состоится в 10-м туре, примерно 1 ноября, при этом «Милан» будет играть дома, а ответный матч запланирован на 24-й тур, примерно 14 февраля.
Дерби д’Италия – «Ювентус» против «Интера»
«Интер» примет «Ювентус» в 19-м туре, примерно 10 января, а «бьянконери» примут соперника в 36-м туре, примерно 16 мая.
Дерби делла Капитале – «Рома» против «Лацио»
Первое дерби делла Капитале в этом сезоне запланировано на 15-й тур (примерно 13 декабря), а вторая встреча состоится на 32-м туре (примерно 18 апреля).
Дерби делла Моле – «Торино» против «Ювентуса»
«Ювентус» примет «Торино» в 18-м туре (примерно 6 января), ответный матч состоится в 30-м туре (примерно 4 апреля).
Дерби делла Соле – «Наполи» против «Ромы»
«Наполи» примет «Рому» на стадионе «Марадона» в 8-м туре (примерно 25 октября), ответный матч в столице состоится в 34-м туре (примерно 2 мая).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рио Нгумоха может продолжить карьеру в Мюнхене
Александр Зверев обыграл Якуба Меншика в матче 1/2 финала в четырех сетах