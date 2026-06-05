В Серии А назвали даты ключевых дерби сезона

Расписание сезона Серии А 2026/27 составлено, и теперь футбольные болельщики знают, когда состоятся самые ожидаемые матчи сезона.

Дерби делла Мадоннина – «Милан» против «Интера»

Первое миланское дерби сезона состоится в 10-м туре, примерно 1 ноября, при этом «Милан» будет играть дома, а ответный матч запланирован на 24-й тур, примерно 14 февраля.

Дерби д’Италия – «Ювентус» против «Интера»

«Интер» примет «Ювентус» в 19-м туре, примерно 10 января, а «бьянконери» примут соперника в 36-м туре, примерно 16 мая.

Дерби делла Капитале – «Рома» против «Лацио»

Первое дерби делла Капитале в этом сезоне запланировано на 15-й тур (примерно 13 декабря), а вторая встреча состоится на 32-м туре (примерно 18 апреля).

Дерби делла Моле – «Торино» против «Ювентуса»

«Ювентус» примет «Торино» в 18-м туре (примерно 6 января), ответный матч состоится в 30-м туре (примерно 4 апреля).

Дерби делла Соле – «Наполи» против «Ромы»

«Наполи» примет «Рому» на стадионе «Марадона» в 8-м туре (примерно 25 октября), ответный матч в столице состоится в 34-м туре (примерно 2 мая).