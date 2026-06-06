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  4. ПСЖ нашел конкурента для Сафонова. Парижский клуб работает над трансфером
Франция
06 июня 2026, 09:11 |
518
0

ПСЖ нашел конкурента для Сафонова. Парижский клуб работает над трансфером

Алессандро Лонгони покинет структуру итальянского «Милана» и перейдет в чемпионат Франции

06 июня 2026, 09:11 |
518
0
ПСЖ нашел конкурента для Сафонова. Парижский клуб работает над трансфером
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Лонгони
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Французский ПСЖ решил укрепить вратарскую линию и в ближайшее время оформит трансфер голкипера итальянского «Милана» Алессандро Лонгони.

Парижский клуб ищет конкурента для первого номера – россиянина Матвея Сафонова, который в нынешнем сезоне отвоевал место в стартовом составе у Люки Шевалье.

Ожидается, что француз покинет команду из-за недостатка игрового времени, а итальянец Ренато Марин на данном этапе не оправдал надежд тренерского штаба Луиса Энрике.

Лонгони подпишет первый профессиональный контракт и присоединится к ПСЖ, где сможет проявить себя во время летних сборов. Главный тренер ПСЖ намерен приобщить итальянца к занятиям с первой командой.

В нынешнем сезоне Лонгони провел 17 матчей, в которых пропустил 18 мячей и четыре раза сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость 18-летнего вратаря составляет 300 тысяч евро.

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ПСЖ Матвей Сафонов Люка Шевалье Ренато Марин Луис Энрике Милан трансферы трансферы Лиги 1
Николай Тытюк Источник: Footmercato
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