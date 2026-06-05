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05 июня 2026, 16:36 | Обновлено 05 июня 2026, 16:38
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Netflix начал съемки фильма о договорных матчах в футболе

Проект снимается в Австралии с участием звезд Голливуда

05 июня 2026, 16:36 | Обновлено 05 июня 2026, 16:38
93
0
Netflix начал съемки фильма о договорных матчах в футболе
Getty Images/Global Images Ukraine.Марк Уолберг
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Netflix начал съемки фильма о договорных матчах под названием «The Big Fix».

В проекте снимаются голливудские актеры Марк Уолберг, Риз Ахмед, Чин Хан и другие. Съемки в основном пройдут в Сиднее, а сам фильм основан на реальных событиях и книге Бретта Форреста.

Сюжет рассказывает о бывшем сотруднике Интерпола, работающем в ФИФА, который выходит на международную схему договорных матчей и начинает операцию против организаторов крупной аферы.

Производство поддержано фондом Screen NSW и программой киноиндустриальных компенсаций правительства Австралии.

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азарт договорные матчи Netflix ФИФА Интерпол
Александр Гринник Источник
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