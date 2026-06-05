Netflix начал съемки фильма о договорных матчах в футболе
Проект снимается в Австралии с участием звезд Голливуда
Netflix начал съемки фильма о договорных матчах под названием «The Big Fix».
В проекте снимаются голливудские актеры Марк Уолберг, Риз Ахмед, Чин Хан и другие. Съемки в основном пройдут в Сиднее, а сам фильм основан на реальных событиях и книге Бретта Форреста.
Сюжет рассказывает о бывшем сотруднике Интерпола, работающем в ФИФА, который выходит на международную схему договорных матчей и начинает операцию против организаторов крупной аферы.
Производство поддержано фондом Screen NSW и программой киноиндустриальных компенсаций правительства Австралии.
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