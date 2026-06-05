Чемпионат мира05 июня 2026, 14:45 | Обновлено 05 июня 2026, 14:51
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Самая молодая команда ЧМ-2026 – сборная Кот-д’Ивуара
Средний возраст ивуарийцев – 25,35 года
05 июня 2026, 14:45 | Обновлено 05 июня 2026, 14:51
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Средний возраст участников ЧМ-2026 - 27,3 года. Самые молодые команды турнира – Кот-д'Ивуар (25,35), Эквадор (25,58) и Босния (25,92). У ивуарийцев в заявке 6 футболистов моложе 23-х лет и только четверо старше 30. У эквадорцев – 7 «юнцов» и 3 ветерана, а у боснийцев - соответственно 6 и 4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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