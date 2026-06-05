Самая молодая команда ЧМ-2026 – сборная Кот-д’Ивуара

Средний возраст участников ЧМ-2026 - 27,3 года. Самые молодые команды турнира – Кот-д'Ивуар (25,35), Эквадор (25,58) и Босния (25,92). У ивуарийцев в заявке 6 футболистов моложе 23-х лет и только четверо старше 30. У эквадорцев – 7 «юнцов» и 3 ветерана, а у боснийцев - соответственно 6 и 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ