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  4. АНЧЕЛОТТИ: «Победа на чемпионате мира? Думаю, да»
Чемпионат мира
05 июня 2026, 14:57 | Обновлено 05 июня 2026, 15:02
147
0

АНЧЕЛОТТИ: «Победа на чемпионате мира? Думаю, да»

Тренер сборной Бразилии верит в свою команду

05 июня 2026, 14:57 | Обновлено 05 июня 2026, 15:02
147
0
АНЧЕЛОТТИ: «Победа на чемпионате мира? Думаю, да»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился ожиданиями от чемпионата мира и заявил, что верит в победу своей команды на турнире.

«Думаю, да [мы можем выиграть]. Я хочу создать высокую планку ожиданий у своих игроков. Когда ожидания высокие, мотивация тоже выше.

Какой должна быть Бразилия на ЧМ? Ты используешь талант только тогда, когда у тебя организованная и компактная команда. Это то, над чем мы должны работать и будем работать. Психологический аспект очень важен – игроки должны быть самоотверженными, скромными, много работать ради команды, используя свои индивидуальные качества на её пользу.

Ленивый игрок – это очень сложная ситуация для тренера. Такой игрок не должен играть. Он должен сидеть на скамейке. Тот, кто не работает, не может играть в футбол в моей команде.

Соперники по группе? Марокко очень хорошо организовано в обороне – это одна из сильнейших команд Африки, очень стабильная в защите. Забить им непросто, нужно хорошо играть в атаке. Гаити и Шотландия – более физически сильные команды, с меньшим индивидуальным качеством, но с большим акцентом на физику.

Фавориты? Сильнейшие команды обладают выдающимися индивидуальными качествами. Франция, Бразилия, Аргентина – более сплочённые команды, Испания и Португалия имеют много качественных игроков в полузащите. Это команды с разными характеристиками», – подытожил Анчелотти.

Ранее сообщалось, что Неймар пропустит последний товарищеский матч сборной Бразилии перед ЧМ.

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Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: Globo Esporte
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