АНЧЕЛОТТИ: «Победа на чемпионате мира? Думаю, да»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился ожиданиями от чемпионата мира и заявил, что верит в победу своей команды на турнире.

«Думаю, да [мы можем выиграть]. Я хочу создать высокую планку ожиданий у своих игроков. Когда ожидания высокие, мотивация тоже выше.

Какой должна быть Бразилия на ЧМ? Ты используешь талант только тогда, когда у тебя организованная и компактная команда. Это то, над чем мы должны работать и будем работать. Психологический аспект очень важен – игроки должны быть самоотверженными, скромными, много работать ради команды, используя свои индивидуальные качества на её пользу.

Ленивый игрок – это очень сложная ситуация для тренера. Такой игрок не должен играть. Он должен сидеть на скамейке. Тот, кто не работает, не может играть в футбол в моей команде.

Соперники по группе? Марокко очень хорошо организовано в обороне – это одна из сильнейших команд Африки, очень стабильная в защите. Забить им непросто, нужно хорошо играть в атаке. Гаити и Шотландия – более физически сильные команды, с меньшим индивидуальным качеством, но с большим акцентом на физику.

Фавориты? Сильнейшие команды обладают выдающимися индивидуальными качествами. Франция, Бразилия, Аргентина – более сплочённые команды, Испания и Португалия имеют много качественных игроков в полузащите. Это команды с разными характеристиками», – подытожил Анчелотти.