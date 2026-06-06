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Ролан Гаррос
06 июня 2026, 13:37 |
450
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Украинский теннисист: «Возможно, Свитолина и Монфис захотят еще ребенка»

Виталий Сачко считает Элину легендой украинского тенниса

06 июня 2026, 13:37 |
450
0
Украинский теннисист: «Возможно, Свитолина и Монфис захотят еще ребенка»
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Украинский теннисист Виталий Сачко объяснил, когда Элина Свитолина может завершить карьеру. Виталий не исключает, что у Элины и Монфиса может появиться второй ребенок.

– Сколько, на ваш взгляд, Свитолина еще сможет играть на топовом уровне?

– Ну, смотрите, этот вопрос очень трудный. Всё зависит от многих факторов. Элина очень опытный игрок и легенда украинского тенниса.

Важно, как она будет тренироваться и как здоровье позволит играть и показывать определенные результаты. А еще зависит от того, возможно, они с Гаэлем [Монфисом] захотят второго ребенка, – сказал Сачко.

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Виталий Сачко Элина Свитолина Гаэль Монфис
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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