Украинский теннисист: «Возможно, Свитолина и Монфис захотят еще ребенка»

Украинский теннисист Виталий Сачко объяснил, когда Элина Свитолина может завершить карьеру. Виталий не исключает, что у Элины и Монфиса может появиться второй ребенок.

– Сколько, на ваш взгляд, Свитолина еще сможет играть на топовом уровне?

– Ну, смотрите, этот вопрос очень трудный. Всё зависит от многих факторов. Элина очень опытный игрок и легенда украинского тенниса.

Важно, как она будет тренироваться и как здоровье позволит играть и показывать определенные результаты. А еще зависит от того, возможно, они с Гаэлем [Монфисом] захотят второго ребенка, – сказал Сачко.