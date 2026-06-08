Не Турция. Известно, где хочет продолжить карьеру Цыганков

По информации испанских СМИ, хавбек Жироны Виктор Цыганков понимает, что не останется в команде Сегунды, однако хотел бы продолжить выступления в Испании.

Игроку и его семье комфортно в стране, и если бы Жирона не вылетела, то Цыганков был готов обсуждать продление контракта с клубом.

Сообщается, что Виктор предпочтет вариант с командой Ла Лиги, а не один из турецких клубов, о которых идет речь в последнее время.

Контракт футболиста истекает летом 2027 года.