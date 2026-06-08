Испания08 июня 2026, 19:51 | Обновлено 08 июня 2026, 20:07
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Не Турция. Известно, где хочет продолжить карьеру Цыганков
Хавбек не хочет покидать Испанию и намерен остаться в Ла Лиге
08 июня 2026, 19:51 | Обновлено 08 июня 2026, 20:07
1818
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По информации испанских СМИ, хавбек Жироны Виктор Цыганков понимает, что не останется в команде Сегунды, однако хотел бы продолжить выступления в Испании.
Игроку и его семье комфортно в стране, и если бы Жирона не вылетела, то Цыганков был готов обсуждать продление контракта с клубом.
Сообщается, что Виктор предпочтет вариант с командой Ла Лиги, а не один из турецких клубов, о которых идет речь в последнее время.
Контракт футболиста истекает летом 2027 года.
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шо Трабзонспор угодив з гравцем всі деталі угоди трансферу,
і шо у агента Циганкова є довіреність на підпис контракту.
Так шо різним авт0рам (крім Олійченка) є недовіра!!!)))