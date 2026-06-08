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Испания
08 июня 2026, 19:51 | Обновлено 08 июня 2026, 20:07
1818
4

Не Турция. Известно, где хочет продолжить карьеру Цыганков

Хавбек не хочет покидать Испанию и намерен остаться в Ла Лиге

08 июня 2026, 19:51 | Обновлено 08 июня 2026, 20:07
1818
4 Comments
Не Турция. Известно, где хочет продолжить карьеру Цыганков
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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По информации испанских СМИ, хавбек Жироны Виктор Цыганков понимает, что не останется в команде Сегунды, однако хотел бы продолжить выступления в Испании.

Игроку и его семье комфортно в стране, и если бы Жирона не вылетела, то Цыганков был готов обсуждать продление контракта с клубом.

Сообщается, что Виктор предпочтет вариант с командой Ла Лиги, а не один из турецких клубов, о которых идет речь в последнее время.

Контракт футболиста истекает летом 2027 года.

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Виктор Цыганков Жирона трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 4
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Олійченко тут неодноразово пИсав,
шо Трабзонспор угодив з гравцем всі деталі угоди трансферу,
і шо у агента Циганкова є довіреність на підпис контракту.
Так шо різним авт0рам (крім Олійченка) є недовіра!!!)))
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+1
Трабзон намагається врятувати залишки карєри Циганкова, але Вітя хоче другий раз вилетіти до Сегунди.  
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0
То все Олійник продає Циганкова у Туреччину, мабуть більше країн не знає!
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0
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