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Италия
06 июня 2026, 08:32 | Обновлено 06 июня 2026, 08:35
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Прославленный клуб клуб хочет переманить Довбика

Теперь с украинцем связывают и «Трабзонспор»

06 июня 2026, 08:32 | Обновлено 06 июня 2026, 08:35
1299
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Прославленный клуб клуб хочет переманить Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Нападающий сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации турецких источников, «Трабзонспор» включил нападающего «Ромы» в список приоритетных трансферных целей на летнее межсезонье и планирует в ближайшее время начать процесс трансфера украинца.

В прошлом сезоне Серии А в активе Довбика три матча и одна результативная передача.

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.

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Артем Довбик Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Рома Рим трансферы Серии A трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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