Прославленный клуб клуб хочет переманить Довбика
Теперь с украинцем связывают и «Трабзонспор»
Нападающий сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По информации турецких источников, «Трабзонспор» включил нападающего «Ромы» в список приоритетных трансферных целей на летнее межсезонье и планирует в ближайшее время начать процесс трансфера украинца.
В прошлом сезоне Серии А в активе Довбика три матча и одна результативная передача.
Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.
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