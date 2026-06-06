Прославленный клуб клуб хочет переманить Довбика

Нападающий сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации турецких источников, «Трабзонспор» включил нападающего «Ромы» в список приоритетных трансферных целей на летнее межсезонье и планирует в ближайшее время начать процесс трансфера украинца.

В прошлом сезоне Серии А в активе Довбика три матча и одна результативная передача.

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.