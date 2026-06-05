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Испания
05 июня 2026, 13:03 | Обновлено 05 июня 2026, 13:23
2901
11

Снова Каталония. Цыганков получил вариант продолжения карьеры

Виктором интересуется Эспаньол

05 июня 2026, 13:03 | Обновлено 05 июня 2026, 13:23
2901
11 Comments
Снова Каталония. Цыганков получил вариант продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine
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Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков может перейти в каталонский «Эспаньол», сообщает издание AS.

Кроме того, по информации источника, 28-летним футболистом интересуются амстердамский «Аякс» и турецкий «Трабзонспор».

В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро, а его действующий контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Ранее «Жирона» определилась с будущим украинского нападающего Владислава Ваната.

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Дмитрий Вус Источник: AS
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Комментарии 11
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Як кажуть: " Без мене , мене одружили " )) Вітя зараз в Збірній , а агенти працюють .
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Так уже турки купили! 
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раніше тут писали шо ним цікавляться не названі клуби АПЛ,
і тому Аякс і турецькі клуби кинули переговори.
Сьогодні про Еспаньол.
трансфер набирає обертів...))
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думав таким талантом зацікавиться сама Барселона, а тут всього навсього Еспаньол
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