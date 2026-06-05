Снова Каталония. Цыганков получил вариант продолжения карьеры
Виктором интересуется Эспаньол
Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков может перейти в каталонский «Эспаньол», сообщает издание AS.
Кроме того, по информации источника, 28-летним футболистом интересуются амстердамский «Аякс» и турецкий «Трабзонспор».
В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро, а его действующий контракт с клубом действует до лета 2027 года.
Ранее «Жирона» определилась с будущим украинского нападающего Владислава Ваната.
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