Снова Каталония. Цыганков получил вариант продолжения карьеры

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков может перейти в каталонский «Эспаньол», сообщает издание AS.

Кроме того, по информации источника, 28-летним футболистом интересуются амстердамский «Аякс» и турецкий «Трабзонспор».

В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро, а его действующий контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Ранее «Жирона» определилась с будущим украинского нападающего Владислава Ваната.