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Чемпионат мира
05 июня 2026, 12:48 | Обновлено 05 июня 2026, 13:18
835
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ФИФА объявила о радикальных изменениях в предматчевой церемонии на ЧМ

Теперь все игроки будут выходить к центральному кругу

05 июня 2026, 12:48 | Обновлено 05 июня 2026, 13:18
835
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ФИФА объявила о радикальных изменениях в предматчевой церемонии на ЧМ
ФИФА. Макет новой церемонии
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ФИФА объявила о новой предматчевой церемонии для чемпионата мира, во время которой все игроки, включенные в заявку на матч, будут выстраиваться вокруг центрального круга перед исполнением национальных гимнов.

Церемония также предусматривает использование больших флагов стран, а игроки будут выходить на поле через специальную арку, расположенную ближе всего к туннелю.

Новый подход ФИФА к предматчевым процедурам означает, что даже запасные игроки будут выходить на поле перед началом игры и находиться вместе с командами.

Это продолжение практики, введенной на прошлогоднем Клубном чемпионате мира, который также проходил в США, где ФИФА использовала формат выхода, похожий на НБА, с объявлением имен игроков при их появлении из туннеля.

На этот раз имена футболистов не будут объявляться индивидуально, но планируется, что игроков будут сопровождать дети при выходе на поле.

ФИФА отмечает, что цель новой церемонии – обеспечить зрителям на стадионе обзор событий на 360 градусов.

После исполнения гимнов будут проводиться традиционные предматчевые процедуры, включая рукопожатия и командные фотографии стартовых составов. Капитаны команд после этого проведут жеребьевку.

ФИФА также сообщила, что по мере развития турнира церемония может дополняться новыми элементами, включая цветной дым и пиротехнику.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретила ряд предметов на стадионах ЧМ.

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Иван Чирко Источник: The Athletic
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Це приємна новина,тільки не зрозуміло навіщо всюди тягають дітей?
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