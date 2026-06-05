Ролан Гаррос05 июня 2026, 12:11 | Обновлено 05 июня 2026, 12:12
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Касаткина отреагировала на вылет Костюк с Ролан Гаррос 2026
Дарья ответила болельщику
05 июня 2026, 12:11 | Обновлено 05 июня 2026, 12:12
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4 июня 2026 года украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) выбыла из турнира «Ролан Гаррос» 2026, проиграв «нейтральной» Мирре Андреевой (WTA 8) в полуфинальном матче — 1:6, 3:6.
После поединка пользователь из страны-террориста в социальной сети Twitter решил потроллить Марту, написав:
«Как дела у Марты Костюк?»
На этот пост ответила австралийская теннисистка Дарья Касаткина (WTA 53):
«Судя по последним нескольким месяцам, у нее все прекрасно. А у тебя?»
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