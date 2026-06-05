Касаткина отреагировала на вылет Костюк с Ролан Гаррос 2026

4 июня 2026 года украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) выбыла из турнира «Ролан Гаррос» 2026, проиграв «нейтральной» Мирре Андреевой (WTA 8) в полуфинальном матче — 1:6, 3:6.

После поединка пользователь из страны-террориста в социальной сети Twitter решил потроллить Марту, написав:

«Как дела у Марты Костюк?»

На этот пост ответила австралийская теннисистка Дарья Касаткина (WTA 53):

«Судя по последним нескольким месяцам, у нее все прекрасно. А у тебя?»