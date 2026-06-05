Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Касаткина отреагировала на вылет Костюк с Ролан Гаррос 2026
Ролан Гаррос
05 июня 2026, 12:11 | Обновлено 05 июня 2026, 12:12
6
0

Касаткина отреагировала на вылет Костюк с Ролан Гаррос 2026

Дарья ответила болельщику

05 июня 2026, 12:11 | Обновлено 05 июня 2026, 12:12
6
0
Касаткина отреагировала на вылет Костюк с Ролан Гаррос 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

4 июня 2026 года украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) выбыла из турнира «Ролан Гаррос» 2026, проиграв «нейтральной» Мирре Андреевой (WTA 8) в полуфинальном матче — 1:6, 3:6.

После поединка пользователь из страны-террориста в социальной сети Twitter решил потроллить Марту, написав:

«Как дела у Марты Костюк?»

На этот пост ответила австралийская теннисистка Дарья Касаткина (WTA 53):

«Судя по последним нескольким месяцам, у нее все прекрасно. А у тебя?»

По теме:
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
«Лучше, чем российские ракеты». В Польше оценили полуфинал Ролан Гаррос
Легенда тенниса: «Если Зверев это не сделает, то не выиграет Grand Slam»
Дарья Касаткина Марта Костюк Ролан Гаррос 2026 Мирра Андреева
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Теннис | 05 июня 2026, 07:51 0
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась

Мирре не понравились погодные условия

Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Теннис | 04 июня 2026, 20:36 15
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин

Марта Костюк не сумела пройти Мирру Андрееву, а Майя Хвалиньска выбила Диану Шнайдер

Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?
Футбол | 05.06.2026, 07:02
Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?
Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?
Соболенко сошла с ума после вылета из Ролан Гаррос
Теннис | 05.06.2026, 06:12
Соболенко сошла с ума после вылета из Ролан Гаррос
Соболенко сошла с ума после вылета из Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Теннис | 04.06.2026, 14:30
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
03.06.2026, 21:14 14
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
03.06.2026, 16:45 152
Теннис
Дюбуа ответил Верховену, который считает, что у него украли победу с Усиком
Дюбуа ответил Верховену, который считает, что у него украли победу с Усиком
03.06.2026, 08:11
Бокс
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
03.06.2026, 10:22 57
Футбол
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
04.06.2026, 03:14 15
Футбол
Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
03.06.2026, 08:40 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем