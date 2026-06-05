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Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 12:32 | Обновлено 05 июня 2026, 13:15
1191
0

Украинский тренер: «Это просто треш. Грош им цена, если...»

Юрий Вирт раскритиковал футболистов Александрии

05 июня 2026, 12:32 | Обновлено 05 июня 2026, 13:15
1191
0
Украинский тренер: «Это просто треш. Грош им цена, если...»
ФК Нива. Юрий Вирт
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Известный украинский тренер Юрий Вирт подверг критике Александрию после провального сезона в Украинской Премьер-лиге.

– Начать нужно с того, что судьба дала «Александрии» еще одну надежду после того, как с соревнований снялся «Рух». Шеф, как говорится, дает возможность реабилитироваться (улыбается).

Но если говорить серьезно и вообще, то нужно умудриться, чтобы с такими ресурсами и инфраструктурой по итогам сезона оказаться в зоне вылета. Это просто треш. Поэтому, опять же, для александрийцев – это отличный шанс спасти сезон только за счет двух поединков. Футболисты должны это понимать, иначе грош им цена.

Наверное, наставник команды Владимир Шаран поработал над недостатками, поскольку времени было более чем достаточно, чтобы подготовиться к этому противостоянию. Другой вопрос, согласен ли на такой итог «Левый берег», – сказал Юрий.

Матч Александрия – Левый Берег запланирован на пятницу, 5 июня. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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