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05 июня 2026, 03:30 |
166
0

ФОТО. Сборная Украины посетила раненых военных. Эмоциональные кадры

Футболисты, Мальдера и Шевченко пообщались с защитниками Украины

05 июня 2026, 03:30 |
166
0
ФОТО. Сборная Украины посетила раненых военных. Эмоциональные кадры
Instagram. Сборная Украины по футболу
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Сборная Украины вместе с представителями УАФ посетила Военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове, где проходят лечение украинские военнослужащие, получившие тяжелые ранения во время российско-украинской войны.

Визит возглавили президент УАФ Андрей Шевченко и главный тренер сборной Андреа Мальдера. Футболисты пообщались с защитниками, сделали совместные фотографии, раздали автографы и слова поддержки.

Особенно трогательными стали кадры с военными, которые проходят реабилитацию после тяжелых ранений и потери конечностей. Ранее Шевченко также сообщил о передаче госпиталю 45 вакуумных насосов для терапии ран, которые помогут ускорить восстановление пациентов.

В социальных сетях болельщики положительно отреагировали на инициативу сборной: «Возможно, после посещения воинов, которые потеряли свои конечности за Украину, они будут выходить на поле с большей ответственностью и помнить, кто за них болеет».

Другой пользователь написал: «Аллилуйя, наконец-то мы видим эти фото в Украине».

Также внимание привлек комментарий о работе нового тренерского штаба: «Похоже, Мальдера своим примером показывает, каким должны быть тренер, команда и ценности вне футбольного поля».

Визит стал символом единства украинского футбола, УАФ и людей, которые сегодня защищают Украину ценой собственного здоровья и жизни.

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фото российско-украинская война Андрей Шевченко сборная Украины по футболу Андреа Мальдера
Максим Лапченко Источник: Instagram
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