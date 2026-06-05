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05 июня 2026, 02:49 | Обновлено 05 июня 2026, 02:51
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0

ФОТО. Свадьба с Бражко скоро? Квиткова отгуляла девичник

Будущая жена футболиста Динамо показала забавные кадры перед свадьбой

05 июня 2026, 02:49 | Обновлено 05 июня 2026, 02:51
121
0
ФОТО. Свадьба с Бражко скоро? Квиткова отгуляла девичник
Instagram. Дарья Квиткова
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Украинская блогерша Дарья Квиткова, которая уже совсем скоро выйдет замуж за полузащитника киевского «Динамо» и сборной Украины Владимира Бражко, поделилась атмосферными кадрами со своего девичника.

Праздник прошел на берегу Днепра в компании самых близких подруг. Гости выбрали белые футболки с принтом невесты, а сама Дарья дополнила образ традиционной фатой.

Одной из главных изюминок вечера стало картонное лицо Владимира Бражко. Подруги фотографировались с масками футболиста и использовали их во время развлечений.

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Внимание подписчиков также привлек тематический торт в розово-желтых цветах с диско-шарами и фигуркой невесты наверху.

Судя по опубликованным фото и видео, вечер прошел в легкой и веселой атмосфере с танцами, шутками и большим количеством памятных снимков.

Напомним, ранее Дарья Квиткова и Владимир Бражко объявили о помолвке. Свадьба пары состоится уже в ближайшее время.

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фото Дарья Квиткова Динамо Киев Владимир Бражко сборная Украины по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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