Клопп может возглавить легендарный клуб. Сенсационное предложение
Юрген может возглавить «Реал», если придет Рикельме
Мадридский «Реал» ждет выборы президента клуба, что напрямую влияет на то, кто возглавит команду летом.
Один из претендентов на руководящую должность, Энрике Рикельме, определился с кандидатурой главного тренера на случай победы на выборах. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, фаворитом Рикельме является бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.
В то же время действующий президент клуба Флорентино Перес поддерживает другой вариант – его выбором остается Жозе Моуриньо, который уже работал со «сливочными».
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