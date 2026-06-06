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Испания
06 июня 2026, 07:02 |
1340
0

Клопп может возглавить легендарный клуб. Сенсационное предложение

Юрген может возглавить «Реал», если придет Рикельме

06 июня 2026, 07:02 |
1340
0
Клопп может возглавить легендарный клуб. Сенсационное предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
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Мадридский «Реал» ждет выборы президента клуба, что напрямую влияет на то, кто возглавит команду летом.

Один из претендентов на руководящую должность, Энрике Рикельме, определился с кандидатурой главного тренера на случай победы на выборах. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, фаворитом Рикельме является бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

В то же время действующий президент клуба Флорентино Перес поддерживает другой вариант – его выбором остается Жозе Моуриньо, который уже работал со «сливочными».

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Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера Флорентино Перес Жозе Моуриньо
Дмитрий Олийченко Источник: Фабрицио Романо
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