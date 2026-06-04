Моуриньо подал жалобу на нарушение прав человека из-за наказания в Турции

Жозе Моуриньо подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за дисциплинарных санкций, которые он получил во время работы в турецком «Фенербахче».

Суд в Страсбурге принял заявление португальского тренера и запросил объяснения у правительства Турции.

Моуриньо оспаривает штраф в размере 600 тысяч турецких лир (примерно 13 074 доллара США) и дисквалификацию на один матч от пребывания в раздевалке и на скамейке запасных, которую наложила Турецкая федерация футбола (ТФФ) после победы 3:2 над «Трабзонспором» 3 ноября 2024 года.

Федерация наказала Моуриньо за неспортивное поведение по отношению к фанатам соперника во время матча, а также за последующие комментарии в прессе, где он критиковал уровень судейства.

«Трабзонспору» тогда назначили два пенальти во втором тайме после просмотров VAR. При счете 2:2 Моуриньо был возмущен, когда нарушение против его игрока осталось без внимания.

После матча он заявил, что VAR-арбитр Аттилла Караоглан пропустил эпизод, а турецкая лига «плохо пахнет» и не имеет смысла для просмотра международными фанатами.

Футбольные власти Турции считают, что его слова были направлены на ущерб репутации федерации и арбитров.

В своей апелляции Моуриньо утверждает, что его право на справедливый суд было нарушено, поскольку дисциплинарные и апелляционные органы ТФФ не являются независимыми.

Он также заявляет, что не получил надлежащего обоснования решения, а также что санкции нарушают его право на свободу слова.

ЕСПЧ попросил турецкую сторону ответить, были ли футбольные органы независимым и беспристрастным судом, а также был ли надлежащим образом соблюден баланс между свободой слова тренера и интересами федерации.