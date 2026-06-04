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Чемпионат мира
04 июня 2026, 21:40 | Обновлено 04 июня 2026, 21:53
503
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Адвокат – самый старший тренер ЧМ, Нагельсманн – самый младший

Средний возраст тренеров команд-участниц ЧМ-2026 – 57,3 года

04 июня 2026, 21:40 | Обновлено 04 июня 2026, 21:53
503
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Адвокат – самый старший тренер ЧМ, Нагельсманн – самый младший
Getty Images/Global Images Ukraine. Дик Адвокат
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Средний возраст тренеров команд-участниц ЧМ-2026 составляет 57,3 года. Наставникам 17 сборных больше 60 лет. Самый старший из них, причем не только на нынешнем турнире, но и в истории мировых первенств 78-летний «коуч» сборной Кюрасао нидерландец Дик Адвокат.

Ранее в возрасте свыше 70 лет на мундиалях работали только четыре тренера: итальянец Паоло Мальдини с Парагваем на ЧМ-2002, немец Отто Рехагель с Грецией на ЧМ-2010, уругваец Оскар Табарес на ЧМ-2018 и нидерландец Луи ван Гал на ЧМ-2012. Ныне же на чемпионат приехали сразу пять 70-летних ветеранов. Помимо Адвоката, это чех Мирослав Коубек (74 года), бельгиец Хуго Брос со сборной ЮАР (74 года), португалец Карлуш Кейруш во главе Ганы (73 года) и аргентинец Марио Бьельса с командой Уругвая (70 лет).

Во внуки Адвокату и Ко годится самый молодой из наставников – 38-летний немец Юлиан Нагельсманн. К слову, только 7 сборных на ЧМ-2026 возглавляют тренеры, которым не исполнилось еще 50 лет.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Він ще живий цей кацапський довбограй?
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