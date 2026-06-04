Адвокат – самый старший тренер ЧМ, Нагельсманн – самый младший

Средний возраст тренеров команд-участниц ЧМ-2026 составляет 57,3 года. Наставникам 17 сборных больше 60 лет. Самый старший из них, причем не только на нынешнем турнире, но и в истории мировых первенств 78-летний «коуч» сборной Кюрасао нидерландец Дик Адвокат.

Ранее в возрасте свыше 70 лет на мундиалях работали только четыре тренера: итальянец Паоло Мальдини с Парагваем на ЧМ-2002, немец Отто Рехагель с Грецией на ЧМ-2010, уругваец Оскар Табарес на ЧМ-2018 и нидерландец Луи ван Гал на ЧМ-2012. Ныне же на чемпионат приехали сразу пять 70-летних ветеранов. Помимо Адвоката, это чех Мирослав Коубек (74 года), бельгиец Хуго Брос со сборной ЮАР (74 года), португалец Карлуш Кейруш во главе Ганы (73 года) и аргентинец Марио Бьельса с командой Уругвая (70 лет).

Во внуки Адвокату и Ко годится самый молодой из наставников – 38-летний немец Юлиан Нагельсманн. К слову, только 7 сборных на ЧМ-2026 возглавляют тренеры, которым не исполнилось еще 50 лет.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ