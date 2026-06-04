Украина – Исландия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией квалификации женского чемпионата мира
В пятницу, 5 июня, состоится поединок квалификации женского чемпионата мира, в котором встретятся сборные Украины и Исландии. Матч пройдет в Мелеце (Польша) на стадионе «Сталь Мелец», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.
Сборная Украины потерпела четыре поражение и занимает последнее место своей группы. Гостевой матч в Исландии наша команда проиграла со счетом 0:1.
Согласно регламенту европейская квалификация проходит в три этапа. Лучшие команды в каждой группе Лиги А получат прямые путевки на ЧМ-2027. Остальные команды в двухраундовых стыковых матчах будут бороться за семь путевок на мировое первенство. Еще одна путевка будет разыграна в межконтинентальном плей-офф.
Сборной Украины нужна победа с разницей в два мяча, чтобы обойти в турнирной таблице Исландию. Последнее место группы отправит нашу команду в Лигу В.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Исландия, за которой можно следить в украинской версии сайта.
19:00
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