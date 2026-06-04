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Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2026, 21:14 | Обновлено 04 июня 2026, 21:15
156
0

Украина – Исландия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией квалификации женского чемпионата мира

04 июня 2026, 21:14 | Обновлено 04 июня 2026, 21:15
156
0
Украина – Исландия. Текстовая трансляция матча
УАФ
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В пятницу, 5 июня, состоится поединок квалификации женского чемпионата мира, в котором встретятся сборные Украины и Исландии. Матч пройдет в Мелеце (Польша) на стадионе «Сталь Мелец», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Украины потерпела четыре поражение и занимает последнее место своей группы. Гостевой матч в Исландии наша команда проиграла со счетом 0:1.

Согласно регламенту европейская квалификация проходит в три этапа. Лучшие команды в каждой группе Лиги А получат прямые путевки на ЧМ-2027. Остальные команды в двухраундовых стыковых матчах будут бороться за семь путевок на мировое первенство. Еще одна путевка будет разыграна в межконтинентальном плей-офф.

Сборной Украины нужна победа с разницей в два мяча, чтобы обойти в турнирной таблице Исландию. Последнее место группы отправит нашу команду в Лигу В.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Исландия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Украина
05.06.2026 -
19:00
Исландия
Фора Украины +1.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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