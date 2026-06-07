Барселона определилась с заменой для Флика

В «Барселоне» уже начинают планировать возможную замену Ханси Флика.

По информации испанских СМИ, в клубе все чаще звучит имя бывшего полузащитника «блаугранас» Сеска Фабрегаса как потенциального кандидата на должность главного тренера в будущем.

Пока в руководстве «Барселоны» не рассматривают немедленную замену Флика, однако уже работают над сценариями на случай завершения его цикла. Именно тогда Фабрегас может возглавить клуб.

После успешной работы в итальянском «Комо», где испанский специалист существенно повысил уровень команды и привлек внимание европейских клубов, его тренерский авторитет заметно вырос.