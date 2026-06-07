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Украина. Премьер лига
07 июня 2026, 02:32 |
281
0

Барселона определилась с заменой для Флика

Ожидается, что в будущем команду возглавит Фабрегас

07 июня 2026, 02:32 |
281
0
Барселона определилась с заменой для Флика
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас
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В «Барселоне» уже начинают планировать возможную замену Ханси Флика.

По информации испанских СМИ, в клубе все чаще звучит имя бывшего полузащитника «блаугранас» Сеска Фабрегаса как потенциального кандидата на должность главного тренера в будущем.

Пока в руководстве «Барселоны» не рассматривают немедленную замену Флика, однако уже работают над сценариями на случай завершения его цикла. Именно тогда Фабрегас может возглавить клуб.

После успешной работы в итальянском «Комо», где испанский специалист существенно повысил уровень команды и привлек внимание европейских клубов, его тренерский авторитет заметно вырос.

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Сеск Фабрегас Ханс-Дитер Флик чемпионат Испании по футболу Ла Лига назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
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