Украинский тренер выбрал фаворита матча Кудровка – Агробизнес
Максим Фещук дал прогноз на матч Кудровка – Агробизнес
Украинский тренер Максим Фещук дал прогноз на матч Кудровка – Агробизнес, которые встретятся в битве за место в Украинской Премьер-лиге.
«По моему мнению, у обеих пар больше шансов на итоговый успех, а также на победу в первых матчах имеют представители УПЛ. Кудровка и Александрия фавориты, но...
Если все-таки оценивать противостояние по парам, то Кудровка в дуэли с Агробизнесом является явным фаворитом, а у дуэли Александрии и Левого Берега более-менее равные шансы, но с небольшим преимуществом горожан.
Что касается клуба из Волочиска, то Агробизнес – это крепкая и организованная команда. Кудрявцы с ними точно не будет легко. Но у Александра Протченко куда более сильный состав и более искусные исполнители, чем в распоряжении Александра Чижевского. И именно это главное преимущество клуба с Черниговщины.
В поединке Кудровка – Агробизнес, ставлю на команду с Черниговщины, которая должна победить с разницей в два мяча», – сказал Максим.
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