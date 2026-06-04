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  4. «Это позор». Известный клуб из Мюнхена на грани банкротства из-за 3 млн евр
Германия
04 июня 2026, 19:37 |
245
0

«Это позор». Известный клуб из Мюнхена на грани банкротства из-за 3 млн евр

«Мюнхен-1860» близок к исчезновению

04 июня 2026, 19:37 |
245
0
«Это позор». Известный клуб из Мюнхена на грани банкротства из-за 3 млн евр
Getty Images/Global Images Ukraine
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«Мюнхен-1860» оказался на грани банкротства. Автоматический вылет клуба в Региональную лигу (четвертый дивизион) может стать лишь очередной неудачей, а не последней. В случае банкротства «мюнхенских львов» инвестор Хасан Исмаик не желает вмешиваться и покрывать оставшуюся сумму.

Иорданец заявил: «Теперь всем ясно, что простое ежегодное вливание новых средств не может быть решением». Настоящая проблема, добавил он, «не в том, предоставит ли один человек другому очередной кредит. Вопрос в том, как клуб намерен построить стабильное будущее, которое не будет зависеть от экстренного финансирования каждый сезон».

Клубу не хватает 2,7 миллиона евро для предотвращения банкротства – ровно столько, сколько требуется для получения лицензии на игру в третьем дивизионе.

Легенда клуба Даниэль Бирофка резко заявил: «Это позор. Иначе и не скажешь о том, что там происходит. Безответственно, бесхребетно – со стороны всех причастных. Никто не может претендовать на то, чтобы остаться в стороне».

«Мюнхен 1860» выигрывал чемпионат Германии 60 лет назад и играл в финале Кубка УЕФА.

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Мюнхен-1860 чемпионат Германии по футболу
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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