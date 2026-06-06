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  4. Жирона получила официальный запрос о трансфере Ваната
Испания
06 июня 2026, 08:02 |
758
0

Жирона получила официальный запрос о трансфере Ваната

Футболистом интересуется «Трабзонспор»

06 июня 2026, 08:02 |
758
0
Жирона получила официальный запрос о трансфере Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Турецкий «Трабзонспор» продолжает изучать варианты усиления линии атаки и обратил внимание на украинского нападающего «Жироны» Владислава Ваната.

По информации источника, представители клуба уже направили запрос в «Жирону» относительно условий возможного трансфера 24-летнего нападающего.

Напомним, «Жирона» приобрела Ваната за 17 млн евро, а его контракт действует до 2030 года. Несмотря на это, понижение в классе существенно влияет на трансферную стоимость футболиста, что открывает возможности для других клубов.

Украинский нападающий провел результативный сезон в Ла Лиге, отличившись 9 голами и 1 ассистом за почти 2000 сыгранных минут.

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Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы Трабзонспор Жирона
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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