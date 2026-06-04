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Украина. Первая лига
04 июня 2026, 19:22 |
335
0

Экс-тренер клуба УПЛ может возглавить тернопольскую Ниву

Ярослав Вишняк уже провел предварительные переговоры с руководством

04 июня 2026, 19:22 |
335
0
Экс-тренер клуба УПЛ может возглавить тернопольскую Ниву
ФК Заря. Ярослав Вишняк
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Тернопольская «Нива» после сохранения прописки в Первой лиге готовится к изменениям во время летнего межсезонья.

Команду должен возглавить новый наставник, и главным претендентом на должность тренера «Нивы» называется Ярослав Вишняк. Руководство клуба уже провело предварительные переговоры с экс-тренером ковалевского «Колоса», а ныне наставником «Зари U-19».

В свое время Вишняк, как игрок, выступал за тернопольскую «Ниву». Было это в сезоне-2009/10. За тернополян Ярослав сыграл лишь в пяти поединках (четыре – в Первой лиге и один – в Кубке Украины).

По ходу прошлого сезона «Нива» сменила трех главных тренеров. В чемпионат команда входила с Юрием Виртом во главе, а зимой его сменил Олег Дулуб, но и он до конца сезона не доработал, одержав одну победу в девяти матчах. Завершал кампанию во главе команды Юрий Матвиив, который в статусе исполняющего обязанности главного тренера одержал одну победу в трех играх. Благодаря этому тернополяне завершили сезон на 12-й строчке в турнирной таблице и остались в Первой лиге.

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Нива Тернополь Ярослав Вишняк Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Заря Луганск U-19 Колос Ковалевка
Иван Чирко Источник
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