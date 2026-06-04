Марко РОЗЕ: «Не давите на меня так сильно»

Немецкий специалист Марко Розе, являющийся главным тренером «Борнмута», ответил на вопросы клубном пресс-службы:

– Марко, добро пожаловать в «Борнмут». Поздравляю с новой должностью. Прежде всего, что именно в этом клубе привлекло вас и побудило принять эту должность?

– Прежде всего, хочу поздравить всех, кто связан с клубом. Это был потрясающий, выдающийся, особенный, невероятный, исторический сезон. Думаю, с историческим результатом. Все здесь проделали отличную работу. Сотрудники, ребята, персонал и, конечно же, болельщики. И да, теперь я с нетерпением жду возможности работать вместе и, возможно, достичь в следующем сезоне других больших, больших успехов.

– Вы упомянули об этом большом успехе. Очевидно, вы наблюдали за всем издалека. Должно быть, хорошо, что у вас было время понаблюдать за командой и за тем, как она работает, но, с другой стороны, это, наверное, немного странная ситуация. Расскажите нам об этом.

– Да, вы правы. Мы провели много-много бесед. Когда мы связались, у меня было время привыкнуть к команде, посмотреть матчи, и, честно говоря, я очень быстро стал большим поклонником команды, их стиля игры, их подхода к соревнованиям в Премьер-лиге. Активный, наступательный подход с высокой интенсивностью. И даже по телевизору чувствовалась энергия на домашних матчах, на выездных матчах, везде. И да, я стал большим, большим поклонником команды.

– Это одна из тех важных вещей, которые вы хотите продолжить, эта наступательная, смелая ментальность?

– Да, я здесь не для того, чтобы всем объяснять, как устроен футбол. Я видел и чувствую, что все здесь очень преданны делу, высокопрофессиональны и мотивированы. Я здесь, чтобы учиться, я здесь, чтобы задавать направление – это точно. Но мы будем делать это вместе, и я считаю, что фундамент у нас отличный. У нас высококлассная команда, у нас есть такая атмосфера. Подход клуба заключается в поиске тренера, который привержен определенному стилю футбола, потому что у клуба есть своя идентичность, сформированная для того, чтобы соревноваться в Премьер-лиге. И это, как я уже сказал, проактивный, наступательный стиль. И именно это мы и собираемся сохранить. Мы стараемся тренироваться и играть именно так. Возможно, мы скорректируем пару мелочей, но подход останется прежним.

– Вы разговаривали с Андони Ираолой? И если разговаривали, то какую информацию он вам предоставил?

– Если мы здесь закончим, я поговорю с Андони. Мы обменялись несколькими сообщениями, и я восхищаюсь его работой. Он проделал отличную, отличную работу. Я знаю, что когда он пришел сюда, начало было не идеальным, но то направление, которое он задал команде и клубу, действительно невероятно, и, как я уже сказал, он – топ-тренер, топ-человек, я должен сказать, и я не знаю, правильное ли это слово, но то, что он был здесь, – это удача.

– А можете ли вы рассказать нам о некоторых людях, которые присоединятся к вам в вашей тренерской команде и в вашем штабе?

– Есть два помощника тренера, Марко, как и я, Марко Курт и Франк Гайдек. Я встречался с ними в Лейпциге, а также с Франком Гайдеком в Мёнхенгладбахе. Я беру с собой специалиста по аналитике. Но для меня очень важно, чтобы все здесь понимали: мы приезжаем не для того, чтобы что-то объяснять, а для того, чтобы работать вместе. Поэтому для меня очень важно, чтобы мы очень скоро сформировали идеальную команду, которая будет работать в одном направлении с высокой энергией. И именно это мы и пытаемся сделать.

– Вы, очевидно, работали в лучших лигах и на лучших турнирах Европы. Насколько вы с нетерпением ждете работы в Премьер-лиге?

– Премьер-лига – лучшая лига в мире. Так я слышал, так я вижу и так я чувствую. Для меня это действительно особенное событие – приехать сюда и присоединиться к Премьер-лиге в составе топ-команды. Э-э... Премьер-лига – самая конкурентная лига. Премьер-лига – это лига с самым высоким индивидуальным мастерством, с самой высокой интенсивностью, и я с нетерпением жду возможности померяться силами с лучшими командами мира.

– Вы упомянули интенсивность Премьер-лиги. Учитывая, что вам предстоит совмещать ее с европейским сезоном, у вас уже есть опыт в этом, насколько сложен этот вызов, но в то же время насколько увлекателен вызов, связанный с совмещением лиги и европейского футбола?

– Это и есть наш вызов – играть в Премьер-лиге, самом жестком соревновании в мире, и в европейском футболе. Если нужно совместить это, то это действительно сложно и тяжело. Нам нужно действовать с умом. Нам нужно поговорить о составе команды, и это обещает быть увлекательным путешествием. И я думаю, что для нас это действительно огромная и прекрасная возможность продемонстрировать наш клуб, показать «Борнмут» в Европе. Но с другой стороны, это будет очень, очень сложная задача.

– Все болельщики в восторге. Это первый раз, когда клуб участвует в европейских турнирах за всю свою 127-летнюю историю. Вы, наверное, очень взволнованы тем, что именно вы возглавляете команду в этом первом сезоне в европейском футболе.

– Не давите на меня так сильно. Да, это так, и я действительно благодарен за это. Я слышал многое об истории клуба. Я слышал о проблемах в 90-х, когда клуб не знал, где тренироваться. Они тренировались в школах, в парках или где-то еще. Я слышал о вечерах в «Уинтер Гарден», где болельщики пытались помочь клубу выжить, собирая деньги, даже дети собирали деньги. Я слышал о Стиве Флетчере и видел, как он праздновал голы. По-настоящему впечатляющий человек, и он до сих пор в клубе. Вот что я слышал. Да, это невероятно, если посмотреть на то, что происходило последние 10–15 лет. Конечно, я знаю, что Эдди Хау был очень важной фигурой в истории клуба, потому что он сохранил клуб в Лиге 1, а затем вывел его в Чемпионшип и в Премьер-лигу. А потом он сделал возможным выступление в еврокубках. Думаю, это была цель Билла, когда он начинал здесь. Теперь нам нужно продолжать эту работу, усердно трудиться, но мы должны также наслаждаться этим путешествием.

– Вы провели очень хорошую работу по изучению клуба за пределами поля, это действительно впечатляет. На поле у вас была отличная возможность понаблюдать за нашей игрой. Вы упомянули, что больше всего вас впечатлила нацеленность на атаку. Что еще произвело на вас впечатление? Может быть, это скорее характер команды и, конечно же, то, что они достигли чего-то действительно особенного?

– Да, характер. Если посмотреть, как ребята работают вместе, их язык тела и тому подобное – то, что можно увидеть по телевизору. Конечно, я анализирую каждый матч, который видел: отношение к игре, как они реагируют на пропущенные голы, когда у них все идет хорошо или плохо. Просто то, как они управляют игрой, и видно, что у нас действительно много индивидуальных качеств, талантливые игроки, опытные игроки, у нас отличный капитан, наш вратарь хорошо прогрессировал в течение сезона. Так что видно, что мы все еще в процессе, но уже на высоком уровне, и это действительно волнительно – начинать.

– Каким Марко Розе кажется своим игрокам на тренировочном поле?

– Для меня лучшее место для тренера – не в офисе. Я люблю быть на поле. Я интенсивный тренер, иногда даже переборщиваю, знаете, но я стараюсь всегда быть справедливым, и главное – это игроки. Это игра игроков. Так что, да, нам нужно наладить связь. Для меня клуб и команда – это люди. Именно это чувствуешь здесь, общаясь с окружающими. Это то, что мы должны делать и поддерживать на поле.

– Как бы вас описали люди вне футбола? Есть ли у вас жизнь за пределами футбола? Вы тренер, который полностью сосредоточен только на футболе?

– Честно говоря, когда ты стоишь у руля, действительно сложно найти время на что-то помимо футбола. Мне сейчас 49, скоро будет 50. Я многое пережил, но руководить командой, добиваться от нее максимальной отдачи – это по-прежнему очень тяжело. На это уходит время, и ты несешь ответственность за весь клуб, за атмосферу и все такое. Но если у меня есть свободное время, я иду поиграть в гольф. Это то, что я люблю. Я начал этим заниматься четыре года назад. Конечно, у меня есть семья: две дочери и наша кошка – в общей сложности три девочки. Моей дочери в феврале исполнится 18 лет. Моя жена – юрист, и я стараюсь проводить как можно больше времени с семьей.

– А мы – очень семейный клуб, так что это отлично подходит.

– Да, и это то, что я почувствовал с самого первого момента, с первой беседы, что, опять же, Тиаго, Билл – они замечательные люди, у них есть план, они амбициозны, и я до сих пор впечатлен тем процессом, который мы прошли вместе. И, честно говоря, это произошло очень быстро. Я очень привержен этой идее и команде здесь, и именно поэтому мне нравится быть здесь.

– И наконец, Марко, просто сообщение для болельщиков, которые, возможно, взволнованы и заинтригованы вашим назначением, просто сообщение для этих фанатов.

– Да, как вы, наверное, заметили, я немного нервничаю перед своим первым интервью в клубе, но мне очень приятно быть здесь. И я с нетерпением жду возможности погрузиться в жизнь этого региона, познакомиться с людьми, с болельщиками, наладить с ними контакт, потому что, на мой взгляд, это самое главное в футболе – иметь связи, действовать сообща, создавать ценную атмосферу, основанную на взаимном уважении и амбициях. Да, именно поэтому я здесь. И еще раз спасибо всем за теплый прием. Я с нетерпением жду возможности отдать все силы и не просто пытаться отдать все силы. Мы отдадим все силы и добьемся других хороших результатов для клуба.