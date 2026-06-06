Шовковский сделал заявление о Пономаренко, которому не давал играть

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский высказался о выступлениях молодого нападающего Матвея Пономаренко и призвал не делать преждевременных выводов относительно его прогресса.

«В первой половине сезона он тренировался с нами. Я смотрю на то, как он выполняет все действия в процессе подготовки к матчам. Но не хочу вдаваться в детали – это неправильно. Есть много вещей, которые можно сравнивать. И показателем будет его следующий сезон.

Сначала может быть эмоциональный всплеск, когда все получается. Но следующий сезон покажет, это закономерность или просто положительные эмоции. Именно он и даст ответ», – сказал Шовковский.