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  4. Шовковский сделал заявление о Пономаренко, которому не давал играть
Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 04:32 |
376
0

Шовковский сделал заявление о Пономаренко, которому не давал играть

Тренер считает, что не стоит делать поспешных выводов о нападающем

06 июня 2026, 04:32 |
376
0
Шовковский сделал заявление о Пономаренко, которому не давал играть
ФК Динамо. Александр Шовковский
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Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский высказался о выступлениях молодого нападающего Матвея Пономаренко и призвал не делать преждевременных выводов относительно его прогресса.

«В первой половине сезона он тренировался с нами. Я смотрю на то, как он выполняет все действия в процессе подготовки к матчам. Но не хочу вдаваться в детали – это неправильно. Есть много вещей, которые можно сравнивать. И показателем будет его следующий сезон.

Сначала может быть эмоциональный всплеск, когда все получается. Но следующий сезон покажет, это закономерность или просто положительные эмоции. Именно он и даст ответ», – сказал Шовковский.

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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: Пряма червона
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