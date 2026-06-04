Украина. Премьер лига04 июня 2026, 13:28 | Обновлено 04 июня 2026, 13:30
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с голкипером
Олег Мозиль покинул харьковский клуб
04 июня 2026, 13:28 | Обновлено 04 июня 2026, 13:30
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Украинский голкипер Олег Мозиль покинул «Металлист 1925». Об говорится в сообщении пресс-службы харьковского клуба.
К команде 30-летний футболист присоединился летом 2022 года. За это время голкипер успел провести 55 поединков на клубном уровне (11 из которых стали сухими), за которые пропустил 75 мячей.
«Металлист 1925 благодарит Олега за время, проведённое в клубе, за вклад в развитие нашей команды и желает ему успешного продолжения карьеры», – говорится в сообщении клуба.
Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» попрощался с полузащитником.
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