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Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 12:54 | Обновлено 04 июня 2026, 13:00
43
0

В сезоне-2025/26 с клубами УПЛ работали 20 тренеров

Арда Туран стал 17-м тренером, завоевавшим чемпионский титул

04 июня 2026, 12:54 | Обновлено 04 июня 2026, 13:00
43
0
В сезоне-2025/26 с клубами УПЛ работали 20 тренеров
ФК Шахтер. Руслан Костышин и Арда Туран
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В сезоне-2025/26 с клубами УПЛ работали 20 тренеров (16 украинских и 4 иностранных), включая 8 дебютантов элитного дивизиона. В ходе чемпионата по разу происходила смена наставников в «Александрии», «Динамо», «Карпатах» и «Кудровке».

По традиции минувший сезон не обошелся без «круглых» тренерских юбилеев. Так 100-й матч в чемпионатах Украины провели Руслан Костышин, Виталий Пономарев и Руслан Ротань. 150-й гол забили подопечные Александра Шовковского, 100-й – Патрика ван Леувена, Руслана Костышина, Виталия Пономарева и Руслана Ротаня. 350-й мяч пропустили коллективы Владимира Шарана, 100-й – Олега Шандрука. Рубеж в 100 очков превзошли клубы Патрика ван Леувена.

К слову, Арда Туран стал 17-м тренером, завоевавшим чемпионский титул, в том числе 8-м – иностранным. А Руслан Ротань – 7-м наставником, ставшим призером УПЛ во главе двух клубов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые титулованные зарубежные тренеры в чемпионатах Украины

Тренер

Страна

Клубы

З

С

Б

Всего

1.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Румыния

Шахтер, Динамо

9

5

-

14

2.

Паулу ФОНСЕКА

Португалия

Шахтер

3

-

-

3

3.

Юрий СЕМИН

Россия

Динамо

1

3

-

4

4.

Луиш КАШТРУ

Португалия

Шахтер

1

1

-

2

5.

Марино ПУШИЧ

Босния

Шахтер

1

-

1

2

6.

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Хорватия

Шахтер

1

-

-

1

Невио СКАЛА

Италия

Шахтер

1

-

-

1

Арда ТУРАН

Турция

Шахтер

1

-

-

1

Тренеры, становившиеся призерами чемпионатов Украины во главе двух клубов

Тренер

Клубы

З

С

Б

Всего

1.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер, Динамо

9

5

-

14

2.

Николай ПАВЛОВ

Днепр, Динамо

1

1

1

3

3.

Виктор ПРОКОПЕНКО

Черноморец, Шахтер

-

2

2

4

4.

Мирон МАРКЕВИЧ

Карпаты, Металлист, Днепр

-

1

9

10

5.

Руслан РОТАНЬ

Александрия, Полесье

-

1

1

2

6.

Семен АЛЬТМАН

Металлург Д, Черноморец

-

-

2

2

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря, Кривбасс

-

-

2

2

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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