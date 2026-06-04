В сезоне-2025/26 с клубами УПЛ работали 20 тренеров (16 украинских и 4 иностранных), включая 8 дебютантов элитного дивизиона. В ходе чемпионата по разу происходила смена наставников в «Александрии», «Динамо», «Карпатах» и «Кудровке».

По традиции минувший сезон не обошелся без «круглых» тренерских юбилеев. Так 100-й матч в чемпионатах Украины провели Руслан Костышин, Виталий Пономарев и Руслан Ротань. 150-й гол забили подопечные Александра Шовковского, 100-й – Патрика ван Леувена, Руслана Костышина, Виталия Пономарева и Руслана Ротаня. 350-й мяч пропустили коллективы Владимира Шарана, 100-й – Олега Шандрука. Рубеж в 100 очков превзошли клубы Патрика ван Леувена.

К слову, Арда Туран стал 17-м тренером, завоевавшим чемпионский титул, в том числе 8-м – иностранным. А Руслан Ротань – 7-м наставником, ставшим призером УПЛ во главе двух клубов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые титулованные зарубежные тренеры в чемпионатах Украины

Тренер Страна Клубы З С Б Всего 1. Мирча ЛУЧЕСКУ Румыния Шахтер, Динамо 9 5 - 14 2. Паулу ФОНСЕКА Португалия Шахтер 3 - - 3 3. Юрий СЕМИН Россия Динамо 1 3 - 4 4. Луиш КАШТРУ Португалия Шахтер 1 1 - 2 5. Марино ПУШИЧ Босния Шахтер 1 - 1 2 6. Игор ЙОВИЧЕВИЧ Хорватия Шахтер 1 - - 1 Невио СКАЛА Италия Шахтер 1 - - 1 Арда ТУРАН Турция Шахтер 1 - - 1

Тренеры, становившиеся призерами чемпионатов Украины во главе двух клубов