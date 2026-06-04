В сезоне-2025/26 с клубами УПЛ работали 20 тренеров
Арда Туран стал 17-м тренером, завоевавшим чемпионский титул
В сезоне-2025/26 с клубами УПЛ работали 20 тренеров (16 украинских и 4 иностранных), включая 8 дебютантов элитного дивизиона. В ходе чемпионата по разу происходила смена наставников в «Александрии», «Динамо», «Карпатах» и «Кудровке».
По традиции минувший сезон не обошелся без «круглых» тренерских юбилеев. Так 100-й матч в чемпионатах Украины провели Руслан Костышин, Виталий Пономарев и Руслан Ротань. 150-й гол забили подопечные Александра Шовковского, 100-й – Патрика ван Леувена, Руслана Костышина, Виталия Пономарева и Руслана Ротаня. 350-й мяч пропустили коллективы Владимира Шарана, 100-й – Олега Шандрука. Рубеж в 100 очков превзошли клубы Патрика ван Леувена.
К слову, Арда Туран стал 17-м тренером, завоевавшим чемпионский титул, в том числе 8-м – иностранным. А Руслан Ротань – 7-м наставником, ставшим призером УПЛ во главе двух клубов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые титулованные зарубежные тренеры в чемпионатах Украины
|
|
Тренер
|
Страна
|
Клубы
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Румыния
|
Шахтер, Динамо
|
9
|
5
|
-
|
14
|
2.
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Португалия
|
Шахтер
|
3
|
-
|
-
|
3
|
3.
|
Юрий СЕМИН
|
Россия
|
Динамо
|
1
|
3
|
-
|
4
|
4.
|
Луиш КАШТРУ
|
Португалия
|
Шахтер
|
1
|
1
|
-
|
2
|
5.
|
Марино ПУШИЧ
|
Босния
|
Шахтер
|
1
|
-
|
1
|
2
|
6.
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Хорватия
|
Шахтер
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
Невио СКАЛА
|
Италия
|
Шахтер
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
Арда ТУРАН
|
Турция
|
Шахтер
|
1
|
-
|
-
|
1
Тренеры, становившиеся призерами чемпионатов Украины во главе двух клубов
|
|
Тренер
|
Клубы
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер, Динамо
|
9
|
5
|
-
|
14
|
2.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр, Динамо
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3.
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Черноморец, Шахтер
|
-
|
2
|
2
|
4
|
4.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Карпаты, Металлист, Днепр
|
-
|
1
|
9
|
10
|
5.
|
Руслан РОТАНЬ
|
Александрия, Полесье
|
-
|
1
|
1
|
2
|
6.
|
Семен АЛЬТМАН
|
Металлург Д, Черноморец
|
-
|
-
|
2
|
2
|
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Заря, Кривбасс
|
-
|
-
|
2
|
2
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