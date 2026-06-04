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04 июня 2026, 10:57 | Обновлено 04 июня 2026, 10:58
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От Арсенала до Тре Фиори. Все чемпионы европейских лиг в сезоне 2025/26

Вспомним лиги, которые проводили сезон по системе осень-весна (2025/26) и сыгравшие в 2025

04 июня 2026, 10:57 | Обновлено 04 июня 2026, 10:58
131
0
От Арсенала до Тре Фиори. Все чемпионы европейских лиг в сезоне 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine
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Закончились все европейские чемпионаты, разыгрывавшие свой сезон 2025/26 по системе осень-весна.

По этому поводу вспомним всех победителей лиг, входящих в УЕФА.

Также отдельно вспомним чемпионов стран, определенных ранее, в 2025 году (сезон проводился в течение календарного года).

Чемпионы европейских лиг в сезоне 2025/26

  • Англия – Арсенал (14)
  • Испания – Барселона (29)
  • Италия – Интер (21)
  • Германия – Бавария (35)
  • Франция – ПСЖ (14)
  • Португалия – Порту (31)
  • Нидерланды – ПСВ (27)
  • Бельгия – Брюгге (20)
  • Турция – Галатасарай (26)
  • Греция – АЕК (14)
  • Чехия – Славия (9)
  • Польша – Лех (10)
  • Украина – Шахтер (16)
  • Шотландия – Селтик (56)
  • Австрия – ЛАСК (2)
  • Швейцария – Тун (1)
  • Дания – Орхус (6)
  • Румыния – Университет Крайова (5)
  • Хорватия – Динамо Загреб (26)
  • Сербия – Црвена Звезда (12)
  • Болгария – Левски (27)
  • Венгрия – Дьер (5)
  • Словакия – Слован (24)
  • Словения – Целе (3)
  • Кипр – Омония (22)
  • Израиль – Хапоэль Беер-Шева (6)
  • Босния и Герцеговина – Борац (4)
  • Северная Македония – Вардар (12)
  • Азербайджан – Сабах (1)
  • Черногория – Сутьеска (6)
  • Северная Ирландия – Ларн (3)
  • Албания – Эгнатия (3)
  • Армения – Арарат-Армения (3)
  • Молдова – Петрокуб (2)
  • Уэльс – Нью-Сейнтс (18)
  • Косово – Дрита (5)
  • Мальта – Флориана (27)
  • Люксембург – Атерт Бисен (1)
  • Сан-Марино – Тре Фиори (9)
  • Андорра – Интер д'Эскальдес (5)
  • Гибралтар – Линкольн Ред Импс (30)

Чемпионы лиг, определенные в 2025 году

  • Норвегия – Викинг (9)
  • Швеция – Мьельбю (1)
  • Казахстан – Кайрат (5)
  • Финляндия – КуПС (8)
  • Исландия – Викингур (8)
  • Латвия – Рига (4)
  • Литва – Кауно Жальгирис (1)
  • Эстония – Флора (16)
  • Грузия – Иберия 1999 (3)
  • Ирландия – Шемрок Роверс (22)
  • Фарерские острова – Клаксвик (22)

В скобках – количество чемпионских титулов в истории

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Сергей Турчак Источник: Instagram
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