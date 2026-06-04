От Арсенала до Тре Фиори. Все чемпионы европейских лиг в сезоне 2025/26

Закончились все европейские чемпионаты, разыгрывавшие свой сезон 2025/26 по системе осень-весна.

По этому поводу вспомним всех победителей лиг, входящих в УЕФА.

Также отдельно вспомним чемпионов стран, определенных ранее, в 2025 году (сезон проводился в течение календарного года).

Чемпионы европейских лиг в сезоне 2025/26

Англия – Арсенал (14)

Испания – Барселона (29)

Италия – Интер (21)

Германия – Бавария (35)

Франция – ПСЖ (14)

Португалия – Порту (31)

Нидерланды – ПСВ (27)

Бельгия – Брюгге (20)

Турция – Галатасарай (26)

Греция – АЕК (14)

Чехия – Славия (9)

Польша – Лех (10)

Украина – Шахтер (16)

Шотландия – Селтик (56)

Австрия – ЛАСК (2)

Швейцария – Тун (1)

Дания – Орхус (6)

Румыния – Университет Крайова (5)

Хорватия – Динамо Загреб (26)

Сербия – Црвена Звезда (12)

Болгария – Левски (27)

Венгрия – Дьер (5)

Словакия – Слован (24)

Словения – Целе (3)

Кипр – Омония (22)

Израиль – Хапоэль Беер-Шева (6)

Босния и Герцеговина – Борац (4)

Северная Македония – Вардар (12)

Азербайджан – Сабах (1)

Черногория – Сутьеска (6)

Северная Ирландия – Ларн (3)

Албания – Эгнатия (3)

Армения – Арарат-Армения (3)

Молдова – Петрокуб (2)

Уэльс – Нью-Сейнтс (18)

Косово – Дрита (5)

Мальта – Флориана (27)

Люксембург – Атерт Бисен (1)

Сан-Марино – Тре Фиори (9)

Андорра – Интер д'Эскальдес (5)

Гибралтар – Линкольн Ред Импс (30)

Чемпионы лиг, определенные в 2025 году

Норвегия – Викинг (9)

Швеция – Мьельбю (1)

Казахстан – Кайрат (5)

Финляндия – КуПС (8)

Исландия – Викингур (8)

Латвия – Рига (4)

Литва – Кауно Жальгирис (1)

Эстония – Флора (16)

Грузия – Иберия 1999 (3)

Ирландия – Шемрок Роверс (22)

Фарерские острова – Клаксвик (22)

В скобках – количество чемпионских титулов в истории