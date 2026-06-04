Другие новости04 июня 2026, 10:57 | Обновлено 04 июня 2026, 10:58
131
0
От Арсенала до Тре Фиори. Все чемпионы европейских лиг в сезоне 2025/26
Вспомним лиги, которые проводили сезон по системе осень-весна (2025/26) и сыгравшие в 2025
04 июня 2026, 10:57 | Обновлено 04 июня 2026, 10:58
131
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Закончились все европейские чемпионаты, разыгрывавшие свой сезон 2025/26 по системе осень-весна.
По этому поводу вспомним всех победителей лиг, входящих в УЕФА.
Также отдельно вспомним чемпионов стран, определенных ранее, в 2025 году (сезон проводился в течение календарного года).
Чемпионы европейских лиг в сезоне 2025/26
- Англия – Арсенал (14)
- Испания – Барселона (29)
- Италия – Интер (21)
- Германия – Бавария (35)
- Франция – ПСЖ (14)
- Португалия – Порту (31)
- Нидерланды – ПСВ (27)
- Бельгия – Брюгге (20)
- Турция – Галатасарай (26)
- Греция – АЕК (14)
- Чехия – Славия (9)
- Польша – Лех (10)
- Украина – Шахтер (16)
- Шотландия – Селтик (56)
- Австрия – ЛАСК (2)
- Швейцария – Тун (1)
- Дания – Орхус (6)
- Румыния – Университет Крайова (5)
- Хорватия – Динамо Загреб (26)
- Сербия – Црвена Звезда (12)
- Болгария – Левски (27)
- Венгрия – Дьер (5)
- Словакия – Слован (24)
- Словения – Целе (3)
- Кипр – Омония (22)
- Израиль – Хапоэль Беер-Шева (6)
- Босния и Герцеговина – Борац (4)
- Северная Македония – Вардар (12)
- Азербайджан – Сабах (1)
- Черногория – Сутьеска (6)
- Северная Ирландия – Ларн (3)
- Албания – Эгнатия (3)
- Армения – Арарат-Армения (3)
- Молдова – Петрокуб (2)
- Уэльс – Нью-Сейнтс (18)
- Косово – Дрита (5)
- Мальта – Флориана (27)
- Люксембург – Атерт Бисен (1)
- Сан-Марино – Тре Фиори (9)
- Андорра – Интер д'Эскальдес (5)
- Гибралтар – Линкольн Ред Импс (30)
Чемпионы лиг, определенные в 2025 году
- Норвегия – Викинг (9)
- Швеция – Мьельбю (1)
- Казахстан – Кайрат (5)
- Финляндия – КуПС (8)
- Исландия – Викингур (8)
- Латвия – Рига (4)
- Литва – Кауно Жальгирис (1)
- Эстония – Флора (16)
- Грузия – Иберия 1999 (3)
- Ирландия – Шемрок Роверс (22)
- Фарерские острова – Клаксвик (22)
В скобках – количество чемпионских титулов в истории
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 03 июня 2026, 19:57 3
Украинская спортсменка взяла планку на высоте 1.97 метра
Футбол | 04 июня 2026, 07:59 8
Украинец останется в клубе
Бокс | 04.06.2026, 04:44
Футбол | 04.06.2026, 10:27
Бокс | 04.06.2026, 05:19
Комментарии 0
Популярные новости
02.06.2026, 08:29 21
02.06.2026, 09:18 17
03.06.2026, 10:22 51
03.06.2026, 21:14 14
03.06.2026, 16:45 135
03.06.2026, 06:23 5
03.06.2026, 09:52 1
03.06.2026, 00:19 16