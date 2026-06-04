Замена Родри. Ман Сити нашел хавбека – за него хотят 100 млн фунтов

По информации британских СМИ, Манчестер Сити получил отказ от Ноттингем Форест продать центрального полузащитника Эллиота Андерсона, который стал главной целью клуба.

Сити хочет срочно подписать центрального полузащитника, учитывая уход Родри свободным агентом.

23-летний Андерсон считается одним из топовых вариантов, а Лесники хотят получить около 100 миллионов фунтов, сравнивая игрока с Декланом Райсом и другими элитными хавбеками центра поля.

Пока нет понимания, готов ли Манчестер Сити выложить такие деньги.

В минувшем сезоне футболист сборной Англии забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 50 матчах.