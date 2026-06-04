Динамо не может найти клуб для футболиста, который не нужен Костюку

Киевское «Динамо» столкнулось с трудностями из-за потенциального трансфера румынского форварда Владислава Бленуце. Об этом сообщило издание Sport.ro.

Главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк не заинтересован в услугах 24-летнего футболиста, с которым намерен попрощаться после завершения нынешнего сезона.

Киевский клуб не может избавиться от легионера, так как нет клубов, которые смогут оформить полноценный трансфер или аренду Бленуце. «Динамо» не получило ни единого предложения по румыну:

«Конкретных предложений по трансферу Бленуце нет, учитывая, что за последние полгода он практически не прогрессировал. Клуб предпочел бы продать его на постоянной основе, чтобы вернуть часть вложенных средств», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Бленуце провел 11 матчей, в которых забил один гол. Контракт 24-летнего футболиста истекает в июне 2030-го, а его трансферная стоимость составляет 1,5 миллиона евро.