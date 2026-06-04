Травма мешает. Лидер сборной рискует пропустить старт ЧМ-2026

Фланговый защитник «Баварии» и лидер сборной Канады Альфонсо Дэвис поставил под сомнение своё участие в первых матчах чемпионата мира 2026.

Игрок продолжает восстанавливаться от травмы задней поверхности бедра, которую получил в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

«Такие травмы на самом деле нельзя форсировать. Это уже случалось три раза подряд. После серьезной травмы крестообразных связок я считаю, что в таких ситуациях нельзя торопиться.

Да, конечно, я хочу сыграть на чемпионате мира. Конечно, я хочу выйти на поле за страну, ради своей семьи, друзей и помочь команде настолько, насколько смогу. Но опять же, как футболист ты должен понимать: особенно когда травмы идут одна за другой, их нельзя форсировать.

В жизни возможно все. Для меня все зависит от того, как проходит восстановление, как пройдут ближайшие дни и эта неделя в преддверии матча против Боснии и Герцеговины», – сказал Дэвис.

Сборная Канады попала в группу B на домашнем мундиале. Соперниками сборной станут Босния и Герцеговина, Катар и Швейцария.