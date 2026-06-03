Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси отправляется на чемпионат мира как обладатель нескольких рекордов
Чемпионат мира
03 июня 2026, 09:34 | Обновлено 03 июня 2026, 09:35
190
1

Месси отправляется на чемпионат мира как обладатель нескольких рекордов

Аргентинец является рекордсменом чемпионатов мира по количеству сыгранных матчей и минут

03 июня 2026, 09:34 | Обновлено 03 июня 2026, 09:35
190
1 Comments
Месси отправляется на чемпионат мира как обладатель нескольких рекордов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сыграет на своём шестом чемпионате мира.

По этому показателю аргентинец делит лидерство с Криштиану Роналду (Португалия) и Гильермо Очоа (Мексика).

Также Месси едет на мундиаль как игрок с наибольшим количеством сыгранных матчей (26) и минут (2314).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира

  • 26 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 25 – Лотар Матеус (Германия)
  • 24 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 23 – Паоло Мальдини (Италия)
  • 22 – Криштиану Роналду (Португалия)

Игроки с наибольшим количеством чемпионатов мира

  • 6 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 6 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 6 – Гильермо Очоа (Мексика)

Игроки с наибольшим количеством сыгранных минут на чемпионатах мира

  • 2314 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 2217 – Паоло Мальдини (Италия)
  • 2047 – Лотар Матеус (Германия)
  • 1792 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 1680 – Диего Марадона (Аргентина)

Напомним, что у Месси также будет шанс превзойти достижение Мирослава Клозе по количеству забитых мячей в истории турнира.

На данный момент игрок «Интер Майами» имеет 13 голов, что на 3 меньше, чем забил в свое время Клозе (16).

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира

  • 16 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 15 – Роналдо (Бразилия)
  • 14 – Герд Мюллер (ФРГ)
  • 13 – Жюст Фонтен (Франция)
  • 13 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 12 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 12 – Пеле (Бразилия)
По теме:
Все стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира 2026
Сборная, сенсационно вышедшая на ЧМ, разгромила другого участника мундиаля
449 клубов из 71 страны мира. Чемпионат мира 2026 в цифрах
Лионель Месси статистика ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
Футбол | 03 июня 2026, 08:40 2
Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб

Украинец выбрал «Трабзонспор», а не «Истанбул»

Новый тренер Бенфики определил будущее Судакова
Футбол | 02 июня 2026, 09:52 3
Новый тренер Бенфики определил будущее Судакова
Новый тренер Бенфики определил будущее Судакова

Команду возглавит Сотирис Силайдопулос

Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Футбол | 02.06.2026, 09:18
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу
Бокс | 03.06.2026, 07:02
Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу
Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Футбол | 03.06.2026, 06:44
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ще буде один на цьому чемпіонаті світу
Ответить
0
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 10
Бокс
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
02.06.2026, 23:22 5
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
02.06.2026, 08:29 19
Бокс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
02.06.2026, 08:57 12
Футбол
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
01.06.2026, 10:32
Бокс
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
01.06.2026, 22:08 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем