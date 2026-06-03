Месси отправляется на чемпионат мира как обладатель нескольких рекордов
Аргентинец является рекордсменом чемпионатов мира по количеству сыгранных матчей и минут
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сыграет на своём шестом чемпионате мира.
По этому показателю аргентинец делит лидерство с Криштиану Роналду (Португалия) и Гильермо Очоа (Мексика).
Также Месси едет на мундиаль как игрок с наибольшим количеством сыгранных матчей (26) и минут (2314).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира
- 26 – Лионель Месси (Аргентина)
- 25 – Лотар Матеус (Германия)
- 24 – Мирослав Клозе (Германия)
- 23 – Паоло Мальдини (Италия)
- 22 – Криштиану Роналду (Португалия)
Игроки с наибольшим количеством чемпионатов мира
- 6 – Лионель Месси (Аргентина)
- 6 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 6 – Гильермо Очоа (Мексика)
Игроки с наибольшим количеством сыгранных минут на чемпионатах мира
- 2314 – Лионель Месси (Аргентина)
- 2217 – Паоло Мальдини (Италия)
- 2047 – Лотар Матеус (Германия)
- 1792 – Мирослав Клозе (Германия)
- 1680 – Диего Марадона (Аргентина)
Напомним, что у Месси также будет шанс превзойти достижение Мирослава Клозе по количеству забитых мячей в истории турнира.
На данный момент игрок «Интер Майами» имеет 13 голов, что на 3 меньше, чем забил в свое время Клозе (16).
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
- 16 – Мирослав Клозе (Германия)
- 15 – Роналдо (Бразилия)
- 14 – Герд Мюллер (ФРГ)
- 13 – Жюст Фонтен (Франция)
- 13 – Лионель Месси (Аргентина)
- 12 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 12 – Пеле (Бразилия)
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