Месси отправляется на чемпионат мира как обладатель нескольких рекордов

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сыграет на своём шестом чемпионате мира.

По этому показателю аргентинец делит лидерство с Криштиану Роналду (Португалия) и Гильермо Очоа (Мексика).

Также Месси едет на мундиаль как игрок с наибольшим количеством сыгранных матчей (26) и минут (2314).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира

26 – Лионель Месси (Аргентина)

25 – Лотар Матеус (Германия)

24 – Мирослав Клозе (Германия)

23 – Паоло Мальдини (Италия)

22 – Криштиану Роналду (Португалия)

Игроки с наибольшим количеством чемпионатов мира

6 – Лионель Месси (Аргентина)

6 – Криштиану Роналду (Португалия)

6 – Гильермо Очоа (Мексика)

Игроки с наибольшим количеством сыгранных минут на чемпионатах мира

2314 – Лионель Месси (Аргентина)

2217 – Паоло Мальдини (Италия)

2047 – Лотар Матеус (Германия)

1792 – Мирослав Клозе (Германия)

1680 – Диего Марадона (Аргентина)

Напомним, что у Месси также будет шанс превзойти достижение Мирослава Клозе по количеству забитых мячей в истории турнира.

На данный момент игрок «Интер Майами» имеет 13 голов, что на 3 меньше, чем забил в свое время Клозе (16).

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