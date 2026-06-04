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04 июня 2026, 08:41 | Обновлено 04 июня 2026, 08:45
109
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-капитан сборной США возглавил экзотическую сборную

Томас Дули будет работать с национальной командой Бангладеша

04 июня 2026, 08:41 | Обновлено 04 июня 2026, 08:45
109
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-капитан сборной США возглавил экзотическую сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Дули
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65-летний американец немецкого происхождения Томас Дули официально стал новым главным тренером малознакомой футбольной сборной Бангладеш.

Томас начал новый этап тренерской карьеры после восьми месяцев работы со сборной Гайаны – страны в Южной Америке.

Дебют Дули во главе азиатской сборной состоится 5 июня. В товарищеском матче его команда сыграет против Сан-Марино.

Дули – известный бывший футболист сборной США, который провел в составе национальной команды 81 матч и был ее капитаном. На клубном уровне Томас запомнился выступлениями за немецкие клубы «Шальке», «Байер» и «Кайзерслаутерн».

Именно благодаря «Кайзерслаутерну» Томас стал чемпионом Германии в сезоне 1990/91, также вместе с клубом он выигрывал национальный Кубок и Суперкубок. Вишенкой на торте стала победа в Кубке Интертото.

За свои старания Дули был признан лучшим игроком «Кайзерслаутерна» в 1993 году.

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назначение тренера
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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