ОФИЦИАЛЬНО. Экс-капитан сборной США возглавил экзотическую сборную

65-летний американец немецкого происхождения Томас Дули официально стал новым главным тренером малознакомой футбольной сборной Бангладеш.

Томас начал новый этап тренерской карьеры после восьми месяцев работы со сборной Гайаны – страны в Южной Америке.

Дебют Дули во главе азиатской сборной состоится 5 июня. В товарищеском матче его команда сыграет против Сан-Марино.

Дули – известный бывший футболист сборной США, который провел в составе национальной команды 81 матч и был ее капитаном. На клубном уровне Томас запомнился выступлениями за немецкие клубы «Шальке», «Байер» и «Кайзерслаутерн».

Именно благодаря «Кайзерслаутерну» Томас стал чемпионом Германии в сезоне 1990/91, также вместе с клубом он выигрывал национальный Кубок и Суперкубок. Вишенкой на торте стала победа в Кубке Интертото.

За свои старания Дули был признан лучшим игроком «Кайзерслаутерна» в 1993 году.