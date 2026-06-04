ОФИЦИАЛЬНО. Экс-капитан сборной США возглавил экзотическую сборную
Томас Дули будет работать с национальной командой Бангладеша
65-летний американец немецкого происхождения Томас Дули официально стал новым главным тренером малознакомой футбольной сборной Бангладеш.
Томас начал новый этап тренерской карьеры после восьми месяцев работы со сборной Гайаны – страны в Южной Америке.
Дебют Дули во главе азиатской сборной состоится 5 июня. В товарищеском матче его команда сыграет против Сан-Марино.
Дули – известный бывший футболист сборной США, который провел в составе национальной команды 81 матч и был ее капитаном. На клубном уровне Томас запомнился выступлениями за немецкие клубы «Шальке», «Байер» и «Кайзерслаутерн».
Именно благодаря «Кайзерслаутерну» Томас стал чемпионом Германии в сезоне 1990/91, также вместе с клубом он выигрывал национальный Кубок и Суперкубок. Вишенкой на торте стала победа в Кубке Интертото.
За свои старания Дули был признан лучшим игроком «Кайзерслаутерна» в 1993 году.
We are thrilled to announce German-American tactician Thomas Dooley as the new Head Coach of the Bangladesh Men’s National Team! 🇩🇪🇺🇸 pic.twitter.com/OW5sMNZS4q— Bangladesh Football Federation (@thebafufe) May 22, 2026
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